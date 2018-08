Berufliche Bildung : Neuer Leiter für das RBZ

Carsten Jaeger folgt auf Klaus-Peter Teske als Schulleiter und Geschäftsführer des Regionalen Berufsbildungszentrums in Itzehoe.

von Ilke Rosenburg

29. August 2018, 14:35 Uhr

Das Regionale Berufsbildungszentrum (RBZ) Steinburg in Itzehoe hat einen neuen Chef: Carsten Jaeger ist Schulleiter und Geschäftsführer des RBZ, einer Anstalt öffentlichen Rechts. Er tritt damit die Nachfolge von Klaus-Peter Teske an, wurde vom Verwaltungsrat des Berufsbildungszentrums in die Position gewählt. Die offizielle Ernennung erfolgte im August, in der Verwaltungsratssitzung vergangenen Dienstag wurde Jaeger dann nochmals von Ursula Dolinga aus dem Referat Berufsbildende Schulen des Kieler Bildungsministeriums als neuer Schulleiter begrüßt. Sie wies auf die große Verantwortung hin, die der neue Schulleiter übernehme. Die Arbeitsbelastung sei enorm, aber Carsten Jaeger kenne das RBZ von der Pike auf, die Schulleitung liege bei ihm in guten Händen.

„Ich freue mich auf die Aufgabe, die berufliche Bildung in unserer Region in Zusammenarbeit mit den Partnern des RBZ zu gestalten“, betonte Jaeger und bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen. Der 53-Jährige ist seit 1997 Lehrer am RBZ, seit 2013 Zweiter stellvertretender Schulleiter – und seitdem unter anderem zuständig für die finanzielle Steuerung, das Qualitätsmanagement und die Weiterbildungsaktivitäten. „Wir haben mit Herrn Jaeger einen würdigen Nachfolger für Herrn Teske gefunden“, unterstrich Landrat Torsten Wendt namens des Verwaltungsrates.

Das RBZ mit seinen Ausbildungs- und Weiterbidlungsangeboten sei ein wichtiger Standortfaktor, führte Jaeger weiter aus. Permanente Modernisierungsanstrengungen seien unabdingbar. Gerade die Vielfalt der Aufgabenstellungen empfinde er als spannend. Die Nähe zur Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft und hier stets auf dem aktuellen Stand zu sein, sei nicht einfach, mache die Arbeit aber auch lebendig. „Letztlich geht es um das große Ziel, die jungen Menschen im Kreis Steinburg in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen, dabei gleichzeitig die Entwicklungsperspektiven der Region im Auge zu behalten.“ Die Herausforderungen seien aber nur in Abstimmung mit vielen Akteuren zu bewältigen. Ihm sei daher die gute Zusammenarbeit mit dem Kreis als Träger, den regionalen Betrieben und den zahlreichen weiteren Kooperationspartnern wichtig.

Jaeger unterstrich dabei auch das gute, wertschätzende Miteinander zwischen Schülern, Eltern und einem engagierten Kollegium. 3700 Schüler besuchen das RBZ, 200 Lehrer gehören dem Kollegium an. Vakanzen in der Führungsriege würden im ersten Schulhalbjahr behoben, mit Michael Gehrke sei bereits ein stellvertretender Schulleiter ernannt worden.