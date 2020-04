Teure Investition : Neuer Kran für Brunsbütteler Elbehafen

Die ersten Elemente für das acht Millionen teure Gerät sind auf dem Weg zum Brunsbütteler Elbehafen.

Avatar_shz von

19. April 2020, 12:28 Uhr

Brunsbüttel | Am Elbehafen in der Schleusenstadt greift Betreiber Brunsbüttel Ports tief in die Tasche und investiert acht Millionen Euro in einen Vielzweckkran. Die ersten Kran-Komponenten sind jetzt auf dem Weg nach Brunsbüttel.

Die Fertigung der Einzelkomponenten für den neuen Kran 7 für den Brunsbütteler Elbehafen befindet sich auf der Zielgeraden. Einige der Komponenten sind für den Transport bereit. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein im Baufortschritt der Großinvestition von Brunsbüttel Ports. Besonders erfreulich ist, dass der Baufortschritt deutlich vor dem ursprünglichen Zeitplan liegt“, sagt Hafenchef Frank Schnabel.

Vorbehaltlich der Einschränkungen durch Corona ist es geplant, dass jetzt mit der Montage des neuen Krans begonnen wird. Dazu werden die Einzelkomponenten wie das Kranfahrwerk, das Portal und der Turm, der Kranausleger, das Maschinenhaus, die Anbauteile und die Kranausrüstung an mehreren Standorten in Deutschland, Polen und Ungarn gefertigt und Stück für Stück nach Brunsbüttel transportiert.

Aktuell befinden sich mit dem Portalturm (5 Meter hoch, 10 Meter lang und 39 Tonnen schwer) und dem Portalriegel (17 Meter lang, 6 Meter breit, 4 Meter hoch und 78 Tonnen schwer) bereits die ersten Komponenten auf dem Weg an die Elbe. Aufgrund der Größe und des Gewichts erfolgt der Transport der Komponenten sowohl über die Straße als auch über den Wasserweg. Der Portalturm und der Portalriegel werden beispielsweise mit dem Lkw vom Produktionsort nach Stettin transportiert und dort auf ein Binnenschiff verladen. Unterwegs werden in Eberswalde weitere Einzelkomponenten auf das Binnenschiff geladen. Bis Ende Juni werden die Komponenten im Elbehafen montiert, der bisherige Zeitplan sah die fertige Montage bis September 2020 vor.

Schnabel freut sich über den Baufortschritt: „Dank der reibungslosen Produktion und der guten Zusammenarbeit mit dem Hersteller wird uns unser neuer Kran bereits einige Zeit früher als geplant für unsere Umschlagstätigkeiten zur Verfügung stehen. Dies wird uns ermöglichen, noch größere Gütermengen noch flexibler und kundenorientierter umzuschlagen.“

Das Model „Tukan“ hat durch seine neue Technologie eine hohe Energieeffizienz und geringe Lärmemissionen und gilt damit als besonders umweltfreundlich. Die Hubleistung im Elbehafen wird von derzeit 120 Tonnen mit dem neuen Kran auf 240 Tonnen im Tandemhub verdoppelt. Dadurch und durch die große Auslage des Krans von bis zu 63 Metern können zukünftig noch schwerere Güter umgeschlagen werden, auch von Schiff zu Schiff.

Schnabel: „In der Planungsphase war es uns besonders wichtig, dass die Mitarbeiter eng mit eingebunden werden, die das Großgerät zukünftig täglich nutzen werden. So möchten wir sicherstellen, dass das neue Umschlaggerät auf unsere die Bedürfnisse zugeschnitten ist.“