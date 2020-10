Neuer Hablik fürs Museum

Die Fielmann AG schenkt dem Wenzel-Hablik-Museum das Ölgemälde Grüne Moschee und bezahlt auch gleich die Restaurierung.

von Andreas Olbertz

13. Oktober 2020, 16:26 Uhr

Itzehoe | Das Wenzel-Hablik-Museum hat einen neuen Schatz: In der Dauerausstellung im Obergeschoss hängt jetzt das Gemälde „Grüne Moschee, Brussa“, das Hablik 1911 malte. Dank einer aufwändigen Restaurierung leuchtet es wie zu seiner Entstehungszeit.

Von Juni bis Oktober 1910 reiste Hablik durch die Türkei. Der Itzehoer Künstler hatte familiäre Verbindungen nach Konstantinopel. Er hat dort viele Skizzen gemalt, Stimmungen und Licht-Eindrücke in Tagebüchern dokumentiert. 1911 entstand daraus unter anderem das Gemälde von der Grünen Moschee. Museumsleiterin Katharina Gräber weiß, dass das Bild 1917 verkauft wurde – vermutlich an den damaligen Steinburger Landrat. Der soll es später seiner Sekretärin geschenkt haben. So kam das Bild in Privatbesitz und wurde dem Museum zum Kauf angeboten.

„Es war keine Katastrophe, aber eben doch kein besonders guter Zustand“, sagt die Museumsleiterin. Diplom Restauratorin Annette Stams-Schmitt hatte mit dem Bild gut zu tun. Über vier Monate hat sie sich immer wieder damit beschäftigt. In drei Durchgängen musste der Oberflächenschmutz entfernt werden. Neben Staub haftete auch ein öliger Film auf dem Bild. „Ich habe mich da ziemlich mit abgequält“, so die Restauratorin. Zudem habe es Stellen gegeben, an denen Farbe abgeplatz war oder sich von der Grundierung der Leinwand gelöst hatte. Erschwerend komme hinzu, dass Hablik einige Farben selber angerührt und dabei manchmal etwas wenig Bindemittel verwendet habe.

Stams-Schmitt ist schon seit vielen Jahren für das Museum immer wieder tätig und hat Erfahrung mit der Restaurierung von Hablik-Werken. Die sei wichtig, so Gräber, um auch die Stellen, an denen Hablik die Farbe regelrecht modellierte, richtig wieder herstellen zu können.

„Herrlich“, schwärmt Jürgen Ostwald, als er das Bild zum ersten Mal im restaurierten Zustand betrachtet. Der Kunsthistoriker ist eine der wichtigsten Personen beim Projekt Grüne Moschee. Ostwald arbeitet seit 25 Jahren für die Fielmann AG und verwaltet einen Etat von jährlich rund 600- bis 700.000 Euro, mit dem bundesweit etwa 250 Museen unterstützt werden. Allein in Schleswig-Holstein hält er Kontakt zu etwa 100 Museen. Voraussetzung sei, dass sie keinen oder nur einen geringen Etat für Anschaffungen haben. Von den Museumsleitungen erwartet er, dass sie Ideen haben. Wenn er eine Einrichtung drei Mal innerhalb von drei Jahren anspreche und kein förderfähiges Projekt vorgestellt bekomme, streicht er die Einrichtung von seiner Liste.

Dabei sind es die „kleinen“ Vorhaben, für die Fielmann sich engagiert. Ostwald macht deutlich: „Für ein 5-Millionen-Euro-Projekt ist es einfach, Fördermittel zu bekommen, aber bei 5000 Euro ist es unmöglich. Im kleinen Bereich passiert nichts.“ Deshalb springt er dann ein.

Als dem Hablik-Museum die Grüne Moschee angeboten wurde, hat Katharina Gräber sofort Kontakt mit ihm aufgenommen – ein Anruf genüge und schon werde Jürgen Ostwald tätig. Im konkreten Fall kaufte das Unternehmen das Gemälde, bezahlte die Restaurierung und schenkte das Bild dem Museum.

Für Online ein Slider vorher/nachher:

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=7ea352ae-0a27-11eb-bf88-a15b6c7adf9a

oder: