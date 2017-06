Restaurierung : Neuer Glanz für Emporen-Bilder

vergrößern 1 von 2 Foto: Reimers (2) 1 von 2

Tatjana Wolff fühlt sich in der Stadtkirche wie zu Hause. Das barocke Gotteshaus ist für sie eine der schönsten Kirchen in Schleswig-Holstein. Die Restauratorin wird neun Emporenbilder neuem Glanz verschaffen – mit einem Wattebausch. Über die Zusammensetzung des speziellen Lösungsmittels will sie aber nicht sprechen. „Das habe ich selbst kreiert.“

Dass die neun Bilder aufgefrischt werden, ist Spenden zu verdanken. Allein 1500 Euro für drei Bilder kamen bei der Verabschiedung der Kirchenmitarbeiterinnen Angelika Strecker und Christa Schubring zusammen. Für fünf weitere Bilder gingen Spenden von Bürgern ein, eine Auffrischung spendiert Tatjana Wolff. Die Kielerin ist seit vielen Jahren immer wieder in der Kirche, um das Inventar zu restaurieren – immer wenn genügend Geld da ist.

Insgesamt gibt es 156 Emporenbilder. Bis auf zehn, die auf Leinwand gemalt wurden, sind alle anderen auf Holztafeln aufgetragen worden. „Sie stellen den Zyklus von der Schöpfung bis zur Auferstehung dar“, erklärt Pastor Stefan Egenberger. Es sind Tafel-Gemälde, einst von Glückstädter Bürgern in der Zeit zwischen 1706 bis 1850 gespendet. Die Spendernamen stehen in goldener Schrift unter den Bildern. Die Spender, die die Restaurierung jetzt möglich machen, bekommen zwar kein Namensschild, dafür aber eine Dokumentation über die Arbeit. Pro Bild werden 500 Euro Kosten gerechnet. Trotz allgemeiner Preissteigerungen hält Tatjana Wolff den Preis seit vielen Jahren für die Glückstädter stabil. Auch weil sie mittlerweile viel Erfahrung bei der Arbeit gesammelt hat, sagt die Restauratorin. Egenberger fordert Bürger auf, heute und morgen die Kirche zu besuchen, um der Restauratorin bei der Arbeit zuzusehen. Bis Mittwochabend wird Tatjana Wolff dort noch die Bilder aufpolieren. Obwohl im Ruhestand, waren gestern auch Angelika Strecker und Christa Schubring zugegen, um Tatjana Wolff zu begrüßen. „2008 haben wir mit den Bildern begonnen“, sagt Angelika Strecker. Die Idee, Spenden einzusammeln, hatten sie damals zusammen mit Kantor Udo Sternberg und Kirchenbeiratsmitglied Ulrich Trinkaus. „37 Bilder haben wir bereits fertig“, sagt Angelika Strecker.

Zuerst werden die Bilder von Tatjana Wolff gereinigt. „Ich nehme die Schutzschicht ab.“ Dafür verwendet sie ihr spezielles Lösungsmittel, um das Harz zu entfernen. Denn die Bilder sind über die vielen Jahre verschmutzt, Ruß und Staub haben ihnen zugesetzt. Hinzu kommt: „Der einst klare Firnis ist durch die Harze braun geworden. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang.“ Außerdem wird sie kleine Fehlstellen auszubessern. Anschließend wird die neue Firnis mit einem breiten Pinsel aufgetragen, damit die Oberfläche wieder gleichmäßig wird.

Von der Schöpfung bis zur Auferstehung: Der Bilderzyklus beginnt in der Südostecke des Querhauses der Kirche mit der Erschaffung der Welt und Begebenheiten aus dem Alten Testament. Die Bilder enden an der Empore der Nordwand in Höhe der Handwerkerkrone. Daran schließen sich mit der Geburt Christi Geschichten aus dem Neuen Testament an. Den Abschluss bilden die Bilder mit der Passion und dem Jüngsten Gericht an der Südseite in Höhe der Kanzel.





> Wer für die weitere Restaurierung von Emporenbildern spenden will, kann sich an das Kirchenbüro unter 04124/2009. Das Gerüst für diese Arbeiten spendete Jörg Bloching.

von Christine Reimers

erstellt am 27.Jun.2017 | 05:01 Uhr