Neuer gemischter Chor in St. Margarethen

von Ilke Rosenburg

13. Januar 2020, 10:30 Uhr

St. Margarethen | Die Chorlandschaft in St. Margarethen ist in Bewegung. Der Männergesangverein Liedertafel von 1875 hatte auf der Jahresversammlung die offizielle Auflösung zum Ende des Jahres 2019 beschlossen, denn der Altersdurchschnitt war in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen und für einen vierstimmigen Gesang war oft die Einsatzfähigkeit nicht mehr gegeben.

Der Kirchenchor, bisher ein Frauenchor, ist aber dafür offen, zu einem gemischten Chor zu werden, so dass den Männern, die weiterhin Freude am gemeinsamen Singen haben, die Möglichkeit geboten wird, dort mitzusingen. Auch andere Männer und Frauen, die mit dem Gedanken spielen, in einem Chor zu singen, sind eingeladen, mitzumachen. Ein erstes Treffen, bei dem im Wesentlichen Regularien besprochen werden sollen, findet Donnerstag, 16. Januar, um 19.30 Uhr im Kirchengemeindesaal, Hauptstraße 9, statt. Dabei können auch Fragen gestellt und Wünsche geäußert werden.