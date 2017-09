Baugebiet : Neuer Anlauf für neue Märkte

vergrößern 1 von 1 Foto: Grafik: Jahr / Quelle: Stadt Itzehoe 1 von 1

von Delf Gravert

erstellt am 07.Sep.2017 | 05:08 Uhr

Die Wellenkamper können sich erneut Hoffnungen machen, in absehbarer Zeit moderne Einkaufsmöglichkeiten in ihrem Stadtteil zu bekommen. Am Kamper Weg sollen östlich der Trasse der Autobahn 23 ein sogenannter Vollsortimenter und ein Discounter entstehen. In seiner Sitzung am Dienstag fasste der Stadtentwicklungsausschuss den Beschluss für die Aufstellung eines Bebauungsplans. Damit startet ein längeres Verfahren, in dem geprüft wird, ob die Pläne umgesetzt werden. Entscheiden muss am Ende die Ratsversammlung. Baubeginn könnte frühestens Anfang 2019 sein.

Die Diskussion über die Nahversorgung in Wellenkamp hält bereits seit Jahren an. Immer wieder wurden Befürchtungen laut, die bestehenden Märkte von Aldi und Sky könnten schließen, weil beide in die Jahre gekommen sind und im Vergleich zu modernen Märkten weniger Verkaufsfläche bieten. Die Suche nach Alternativen gestaltete sich bisher schwierig. So scheiterte Anfang des Jahres ein Anlauf, ein Gelände westlich der Autobahn zu entwickeln. Dem standen Naturschutzbelange im Weg (wir berichteten).

Nun wagen die gleichen Investoren, die Projektentwicklungs- und Baufirma Kähler/Wolfsteller und das Itzehoer Immobilien-Unternehmen May, einen weiteren Versuch auf der anderen Seite der Autobahn. Das Interesse bei Aldi und Sky, beziehungsweise nach der Übernahme Rewe, sei nach wie vor vorhanden, sagt Thorsten Wolfsteller, Geschäftsführer von Kähler/Wolfsteller. Die etwa 1,8 Hektar große Baufläche haben die Investoren bereits von der Stadt erworben. Nun gilt es, so die Vorlage für den Stadtentwicklungsausschuss, unter anderem „die Belange des Naturschutzes mit Belangen der Nahversorgung im Stadtteil“ abzuwägen. Zu klären seien auch Maßnahmen zum „Schutz der Umgebung“ vor Immissionen von Lärm und Licht und verkehrsplanerische Aspekte. Die Zufahrt für einen geplanten Parkplatz für 159 Autos soll vom Kamper Weg erfolgen. „Wir haben das Vorhaben bereits sehr sorgfältig geprüft und halten alle Probleme für lösbar“, sagt Wolfsteller. Wichtig sei den Projektentwicklern ein guter Kontakt zu den direkten Nachbarn. „Wir werden über unsere Pläne informieren und uns bemühen, alle offenen Fragen zu klären.

Im Stadtentwicklungsausschuss wurde bereits deutlich, dass die Führung des Fahrradweges am Kamper Weg Stoff für Diskussionen liefern könnte. Grundsätzlich wurde der Aufstellungsbeschluss aber begrüßt. „Wir sind froh, dass sich für Wellenkamp eine Lösung abzeichnet“, sagt Ausschussmitglied Karl-Heinz Zander (Grüne).

Laut der Sitzungsvorlage dürfen die Märkte an dem neuen Standort eine Gesamtverkaufsfläche von 3000 Quadratmetern haben – 1800 entfallen dabei auf den Vollsortimenter, 1200 auf den Discountmarkt. Neben dem Bebauungsplan wird auch der Flächennutzungsplan im sogenannten Parallelverfahren geändert. Die Kosten für die notwendigen Fachgutachten und die inhaltliche Erarbeitung der Pläne übernehmen die Investoren. „Wir möchten so schnell wie möglich starten“, sagt Thorsten Wolfsteller. Zunächst müssten nun aber die Verfahren sorgfältig durchgeführt werden. „Wenn alles gut läuft, erscheint ein Baubeginn Anfang 2019 aus unserer Sicht realistisch.“