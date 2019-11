Dienstleister springt ab : Neuer Anlauf für das Itzehoer Zukunftsbild

Nachdem der externe Dienstleister gekündigt hat, soll der Leitbildprozess trotzdem weitergehen.

Itzehoe | Den Namen für das Projekt gibt es schon: „Itzehoe macht Stadt“. Das Ergebnis soll ein Zukunftsbild sein, eine gemeinsame Leitlinie für die Entwicklung der Stadt. Doch mit der Gemeinsamkeit war es zuletzt nicht weit her – nun braucht das Vorhaben einen Neustart.

Ein Zukunftsbeirat wurde gebildet, rund 25 Personen aus der Politik und anderen Bereichen, an der Spitze Bürgermeister und Landrat. Hinzu kam ein ebenso großes Perspektivteam, bunt zusammengesetzt mit Akteuren aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Die zweite Gruppe kam gar nicht erst dazu, sich zu treffen.

Denn im Zukunftsbeirat gab es „keinen Konsens über Ziele und Methoden des Prozesses“, sagte Bürgermeister Andreas Koeppen in der Ratsversammlung. Angesichts dessen habe Professor Julian Petrin vom Büro Urbanista aus Hamburg, das die Stadt auf dem Weg begleiten sollte, den Auftrag zurückgegeben. Vor gut einem Jahr hatte Petrin bei der Stadtdebatte auf Alsen „eine neue Ebene von Dialog aus der Zivilgesellschaft“ befürwortet. Zu den Gründen für den Rückzug wollte er sich nicht äußern.

„Was wir jetzt brauchen, ist Klarheit darüber, was wir wollen“, sagte Koeppen. Er schlug eine Runde der Fraktionsvorsitzenden vor. Deren Ergebnis lautet: „Wir haben im Grundsatz vereinbart, dass der Leitbildprozess weitergehen soll.“ Stadtmanagerin Lydia Keune-Sekula soll ihn weiterhin steuern und ein neues Büro finden, das möglichst im ersten Quartal 2020 einsteigt. Gemeinsam mit dem Dienstleister gehe es dann, so Koeppen, zunächst um ein Verständnis, was entwickelt werden solle und mit welcher Methodik.

Und das sei gut für die Stadt, betont Keune. Alle wollten eine erfolgreiche Zukunft für Itzehoe: „Für mich ist wichtig, dass wir zu dieser gemeinsamen Haltung kommen und konstruktiv zusammenarbeiten.“ Es gehe um eine Kultur, Positionen ohne verhärtete Fronten und Bürgerentscheide zu vertreten. „Unter dieser Prämisse ist der Prozess gut und wichtig für uns, weil wir sonst die Chance verpassen, für diese Stadt etwas zu gestalten“, sagt die Stadtmanagerin. Und besonders gut sei dabei: Viele hätten die Chance zur Mitarbeit. „Itzehoe macht Stadt“ eben – diese Marke wurde aus dem ersten Anlauf übernommen.