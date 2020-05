Gemeinde investiert : Neuendorf: Straßenbeleuchtung in LED-Technik

Entlang der B431 sollen energiesparende Laternen installiert werden.

18. Mai 2020, 15:19 Uhr

Neuendorf | Der erste Bauabschnitt für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Neuendorf soll noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Das bestätigte Bürgermeister Hans-Peter Saß-Thormählen während der Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstagabend im Gemeindehaus. Danach ist vorgesehen, die Durchgangsstraße B431 (Kirchdorf) sowie die Straße Moorhusen bis zum Gemeindehaus mit LED-Lampen auszustatten.

„Es werden komplett neue, regelbare Lampen im Abstand von je 50 Metern aufgestellt“, erklärte Saß-Thormählen. Hierfür haben die Kommunalpolitiker 70.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.

„Die Ausschreibung ist gelaufen und wir haben zwei Angebote für die Arbeiten erhalten. Der Auftrag soll demnächst vergeben werden“, sagte der Bürgermeister.

Wann der zweite Bauabschnitt mit weiteren Straßen begonnen wird, steht noch nicht fest. Dies sei nach Saß-Thormählens Aussage auch abhängig von der Entwicklung der Gemeindefinanzen. Die Steuereinnahmen würden aufgrund der Corona-Krise sicher nach unten gehen, so seine Einschätzung.

„Wir werden für diese dann anstehenden Arbeiten mehr Geld in die Hand nehmen und die derzeitigen Anschlüsse der Lampen gänzlich erneuern müssen“, erklärte er.

Die Förderung der ortsansässigen Vereine war ein weiteres Thema der Sitzung. Nachdem die Sparkasse ihre bisherige Förderung der Vereine umgestellt hat und nur noch projektbezogene Maßnahmen unterstützt, will die Gemeinde in die Bresche springen.

Hierzu wurden 2000 Euro bereitgestellt. Jeweils 600 Euro erhalten die „Kirchenmäuse“ und der TSV, jeweils 400 Euro gibt es für den Heimatverein und den Fährverein.