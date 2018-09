Ausbildung Itzehoe : Neue Wege zu jungen Leuten

Itzehoer Versicherungen sind Vorreiter in sozialen Netzwerken, weil sie auf neuartige Weise dort Kontakt zu potenziellen Auszubildenden sucht.

von nr

26. September 2018, 13:48 Uhr

Ein „Gefällt mir“ für die Seite – schon ist der erste Kontakt für die Ausbildung hergestellt. Bewerbungsschreiben oder Lebenslauf? Zum Teil gar nicht mehr so wichtig. Auf Instagram und Snapchat wird ein kurzer Test für die Einstellung beworben. Gut möglich, dass darauf die telefonische Einladung zum Vorstellungsgespräch folgt.

Seit März sind die Itzehoer Versicherungen in den beiden sozialen Netzwerken aktiv. „Wir haben schon einige eingestellt, die darüber auf uns aufmerksam geworden sind“, erzählt Ausbildungsleiter Manfred Schäler. Rund 500 Bewerbungen kommen jedes Jahr bei ihm an für 22 Plätze zum 1. August. Die Aktionen in den sozialen Netzwerken sind genau durchgeplant mit tagesaktuellen Bildern auf Instagram, Impressionen auf Snapchat, Videos auf Youtube und Berichten auf Facebook. Die Themen passen zu dem, was die aktuellen Auszubildenden gerade durchleben: „Von der Bewerbung bis zum Vertrag“, „Alle Wege führen zur Itzehoer“, oder „How to Kundenbesuch“.

Die Filme werden von den Auszubildenden im ersten Jahr gedreht und im darauf folgenden Jahr genutzt. „Es macht viel Spaß, die Filme zu machen. Hier gibt es auch ein eigenes Studio, und wir konnten unsere eigenen Ideen einbringen“, sagt Levke Perno. Die Auszubildende im dritten Lehrjahr ist selbst über Facebook zum Unternehmen gekommen: „Ich wusste schon vorher, dass ich mich hier bewerben wollte, und habe dann spontan den Kurzeinstellungstest gemacht.“

Doch Facebook sei nicht mehr die richtige Plattform, um Auszubildende zu finden. Schäler erkundigt sich regelmäßig bei Praktikanten, welche Plattformen sie nutzen – „und Facebook nutzt dann sogar die Oma“. Deswegen hat der Ausbildungsleiter gemeinsam mit der Marketingabteilung das neue Konzept für die „jüngeren“ Netzwerke entwickelt. Damit sei die Itzehoer noch einzigartig in der Region, aber „wir sind auch erst am Anfang“, betont Geertje Meyer vom Marketing. In den kommenden Monaten soll die Resonanz beobachtet werden.

Und das Ziel? „Wir versuchen, viele Kontakte zu knüpfen und so viel wie möglich vernetzt sein“, sagt Schäler. Denn die Zeiten, in denen die Eltern sich für ihre Kinder informierten und Anzeigen in Printmedien herausgesucht werden, seien vorbei. Die Zahl der potenziellen Azubis sinkt – man müsse sich „im Kampf stärken“, sagt Schäler.

Die persönlichen Eindrücke von den und für die jungen Leute sollen die Hemmschwelle vor der Bewerbung nehmen. Fotos aus dem Ausbildungsleben, Videoclips und insbesondere der Kurzeinstellungstest helfen dabei. So habe ein Interessent am Abend den Test gemacht, „am nächsten Morgen habe ich ihm eine SMS geschrieben, und am Tag darauf kam er für einen Einstellungstest“, sagt Schäler. So ist der Ausbildungsplatz vielleicht nur eine SMS entfernt.