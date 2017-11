Neuer Stadtmanager in Kellinghusen : Neue Veranstaltungen und frische Impulse

vergrößern 1 von 1 Foto: syk 1 von 1

von Sylvia Kompenhans

erstellt am 07.Nov.2017 | 12:28 Uhr

Seit dem 1. Oktober ist Sven-Erik Gondlach neuer Leiter des Stadtmarketings in Kellinghusen. Der 32-Jährige freut sich auf seine zukünftigen Aufgaben. „Die Stadt ist gerade mitten im Veränderungsprozess. Das bietet mir die Chance, viel bewegen zu können“, sagte er bei der offiziellen Amtsübernahme.

Die Stadt zukunftsfähig zu machen lautet eines der Ziele des gebürtigen Itzehoers, der sich selbst als „mit der Region verwachsen“ sieht: „Mein Vorteil: Ich bin mit dem regionalen Netzwerk vertraut.“ Nach einem Studium der Musikwissenschaften in Hamburg, im Rahmen dessen Sven-Erik Gondlach auch einige Zeit im Ausland verbrachte, war er im Itzehoer Innovationszentrum Izet als Assistenz der Geschäftsführung tätig. Zu seinen dortigen Aufgaben zählte unter anderem das regionale Veranstaltungsmanagement. In Kellinghusen möchte er neue Veranstaltungen planen und frische Impulse setzen. Unterstützt wird er dabei wie bereits seine Vorgängerin Jenny Knapp von den beiden Assistenzkräften des Stadtmarketings, Elena Marwedel und Ruth Sarpong. „In Kellinghusen bin ich schon in meinen ersten Tagen auf offene Türen und Arme gestoßen“, erklärt Gondlach. Langfristig übrigens möchte der Itzehoer, der vorerst noch in seine neue Arbeitsstadt pendelt, seinen Wohnsitz nach Kellinghusen verlegen.

Bürgermeister Axel Pietsch freut sich über den Zuwachs im Team der Stadt. „Wir möchten gemeinsam etwas bewegen, unter anderem auch in städtebaulicher Hinsicht“, sagte er. „Zusammen mit den Bürgern wollen wir ein neues Stadtprofil entwickeln.“