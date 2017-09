Kinderbetreuung in Itzehoe : Neue Tagesstätte für Itzehoe

vergrößern 1 von 2 Foto: ehrich 1 von 2

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 15.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Zeit für die Abstimmung. Alle Hände gehen hoch. „Neee!“ raunt jemand aus dem Bildungsausschuss. Das Ende einer monatelangen Diskussion, einstimmig ist die Entscheidung gefallen: Die Stadt plant „kurzfristig“ einen neuen Kindergarten mit 100 Plätzen. Ein freier Träger soll ihn auf der Brachfläche an der Ecke Kaiser- und Moltkestraße bauen.

Fünfmal tagte der Bildungsausschuss in diesem Jahr bisher. Stets standen der aktuelle Bedarf bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren und Lösungsansätze auf der Tagesordnung. Es ging hoch her in den Debatten, aber nicht voran – die Politik war nicht zufrieden mit den Zahlen zum Bedarf, die die Verwaltung lieferte. Kurz vor den Ferien hatte diese dann die Eltern von 148 Kindern angeschrieben, die im laufenden Kindergartenjahr in Tagesstätte kommen sollen. Die Hälfte von ihnen antwortete. 58 Kinder sind „akut unversorgt“, die Verwaltung rechnete dies hoch für den Fall, dass alle Eltern geantwortet hätten. Ergebnis: Es fehlen 100 Plätze.

„Jetzt haben wir einen Punkt, wo wir überzeugt sind“, sagte Ralf Schwedler (SPD). „Glücklich“ zeigte sich Ingrid Reichhelm (CDU). Nach kurzer Diskussion fiel die Entscheidung für die neue Tagesstätte. Drei potenzielle Träger waren zur Sitzung eingeladen worden wie beim vorigen Treffen beschlossen: die Johanniter-Unfallhilfe, das evangelische Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis und das katholische Familienzentrum St. Ansgar. Zu Wort kamen sie allerdings nicht, nun können sie beim Kreis, der für die Kita-Planung zuständig ist, ihr Interesse bekunden. In der nächsten Sitzung des Bildungsausschusses soll eine „vergleichende Betrachtung“ vorliegen.