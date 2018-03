Schulen in Itzehoe : Neue Suche für den Ganztag

Anfang 2019 wird ein Träger für das Angebot in Itzehoe gebraucht.

Wie geht es weiter in den Ganztagsschulen an den städtischen Grundschulen? Die Antwort gibt es im Sommer. Per Ausschreibung wird jetzt ein Träger gesucht – an den Start geht dieser aber erst im zweiten Halbjahr des kommenden Schuljahres.

Bis dahin bleibt die Aufgabe in den Händen von Steinburg Sozial. Eigentlich hatte die Tochter der Diakonie Altholstein die Betreuung der Angebote zum Ende dieses Schuljahres abgeben wollen, ein Jahr vor Vertragsende. Doch die europaweite Ausschreibung dauert länger als gedacht. Nach neuen Erkenntnissen müsse ein Teilnahmewettbewerb vorgeschaltet werden, so Andreas Arndt, Leiter des Amtes für Bildung. Erst in den Sommerferien könne ein Träger ausgewählt werden – zu kurzfristig, um das Angebot bis zum Schulbeginn aufbauen zu können.

Deshalb macht Steinburg Sozial auch im ersten Halbjahr 2018/19 weiter, und das ist kein Problem: „Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden“, sagt Constanze von Wildenrath, die bei der Diakonie Altholstein den Geschäftsbereich Familie leitet. Die Teilnehmerzahlen seien nicht so hoch, wie es geplant gewesen sei, aber es habe sich positiv entwickelt.

Das sah im Herbst noch anders aus. Weil zu wenig Geld zur Verfügung stand, musste Steinburg Sozial die Preise erhöhen – und die Kinder blieben weg. Besonders krass war der Einbruch an der Fehrs-Schule (wir berichteten). Die Stadt reagierte und erhöhte die Mittel um 170 000 auf eine Viertelmillion Euro. Die Preise konnten wieder sinken: „Das hat sich ausgewirkt in allen Bereichen“, sagt Kerit Christensen-Schultz-Collet, Leiterin der Fehrs-Schule. Mehr Projekte, mehr Zulauf. Statt wenigen Dutzend Kindern sind jetzt schon wieder 165 dabei. Es sei ein gutes Beispiel für gelungene Zusammenarbeit: „Wir sind auf einem deutlich richtigen Weg.“ Auch das Werben für die Härtefallregelung habe viel gebracht. Sie sei bekannter geworden, bestätigt Arndt: „Davon wird gut Gebrauch gemacht.“

Jetzt müssten die Leistungen zu veränderten Konditionen auch anderen Trägern angeboten werden, daher die Ausschreibung. In jedem Fall werde es eine Betreuung geben, denn das Amt habe errechnet, dass die Stadt die Aufgabe mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, auch selbst übernehmen könne. Nötig wird das womöglich nicht: „Wir freuen uns sehr über dieses Angebot“, sagt von Wildenrath. „Wir würden uns freuen, wenn es weitergeführt werden könnte.“