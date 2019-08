Elbeforum in Brunsbüttel : Neue Spielzeit: Abwechslung auf der Bühne

Im Brunsbütteler Elbeforum bietet die neue Spielzeit einen Mix aus Musik, Schauspiel und Comedy.

06. August 2019

Brunsbüttel | Die neue Spielzeit im Elbeforum beginnt im September gleich mit einem Heimspiel: in sieben Aufführungen bringt die Theater-AG des Brunsbütteler Gymnasiums „My Fair Lady“ auf die Bühne.

Die Spielzeit hat in den kommenden Monaten insgesamt den Schwerpunkt Musik. Mit Gustav Peter Wöhler, Stefan Gwildis, Lotto King Karl und Abi Wallenstein kommen bekannte Sänger nach Brunsbüttel. Mit den Coverbands True Collins und den Dire Strats kommen bekannte Formationen wieder nach Brunsbüttel und auch der Weiherer tritt im Elbeforum auf.

Musik ist nicht alles, gute Unterhaltung bieten auch Bernd Stelter, Bernhard Hoëcker, Werner Momsen und Markus Maria Profitlich, wenn sie die Welt auf ihre Weise erklären.

Auch in den Abo-Ringen wird wieder viel geboten. Der Politthriller „Aus dem Nichts“, der Roman „1984“ und „Krabat“ als Fantasy-Musical, sowie „Die Physiker“ von Dürrenmatt bieten sich im Abo A auch für Schulen an. Im Abo B steht eine bunte Mischung aller Komödiengenres aus Krimi, Slapstick und Musik auf dem Programm. Klassik im besonderen Stil findet im Abo C1 statt. „The Cast – die Opernband“ präsentiert bekannte Opernarien, die zwölf Musiker von „Concerto Scherzetto“ kombinieren Comedy und klassische Musiken. Mit „Hello Dolly“ kommt ein Klassiker auf die Bühne und in der „Sunday Night“ zeigt die Stage School Hamburg Klassiker.

Im Januar bereits angekündigt, kommt im Abo C2 Doris Vetter und die Europäische Kammerphilharmonie mit Band, Solisten und Ensemble mit „Music rocks!“ ins Elbeforum. Außerdem sind die „Spanish Harlem Show“ und Elbtonal Percussion zu hören. Mit „Lazarus“, der letzten Arbeit von David Bowie vor seinem Tod, kommt eine große Produktion ins Elbeforum. Das Musical nach dem Roman „The man who fell to Earth“, wurde 2016 und 2017 in New York und London gefeiert.

„Bei den Abos sind die einzelnen Veranstaltungen im Schnitt günstiger, als wenn Einzelkarten gekauft werden“, erklärt Theaterchef Frank Dehning. Zum Saisonausklang erhielt er für seine Auswahl viel positive Resonanz. Er hofft, auch in der neuen Saison den Geschmack des Publikums getroffen zu haben.

In der Vorweihnachtszeit werden dank der Unterstützung durch die Stadtwerke wieder fünf und im Frühjahr noch zwei Kinder-Veranstaltungen angeboten. Neu ist eine Kooperation mit dem Omnibusbetrieb Schwarz aus Sarzbüttel. Das Unternehmen bietet seinen Kunden die Abos C1 und C2 mit zusätzlichem Fahrdienst und verschiedenen Zustiegen an. „Wir haben viele Kunden, die nicht mehr selber fahren möchten, da ist dieses Angebot ein großer Gewinn für uns“, freut sich Dehning über die Zusammenarbeit.

Der Freie und Abo-Verkauf sind bereits angelaufen. „Das Angebot mit guten Ensembles und bekannten Gesichtern kommt gut an“, sagt Dehning. Das belegen auch die Verkaufszahlen bei den Abos und den freien Veranstaltungen, die gestiegen sind.