Neue Psychologie öffnet Türen

Avatar_shz von nr

04. Oktober 2019, 09:47 Uhr

Itzehoe | Anfang des Jahres wurde das neue Zentrum für Psychosoziale Medizin (ZPM) am Klinikum Itzehoe eingeweiht. Es steht für einen neuen, offenen Umgang mit psychischen Erkrankungen – keine Abschottung, sondern Integration in die Gesellschaft. „Wir wollen ein offenes Haus sein für alle, die sich für die Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit psychischen Erkrankungen interessieren“, betont Chefarzt Prof. Dr. Arno Deister. Von diesem Konzept können sich Interessierte jetzt selbst ein Bild machen: Morgen in der Zeit von 11 bis 16 Uhr findet ein Tag der offenen Tür im ZPM statt.

Neben Einblicken in die Räume gibt es vielfältige Informationen über psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen und deren Behandlungsmöglichkeiten. Um 11.30, 13 und 14 Uhr finden Führungen statt. Angebote wie progressive Muskelentspannung, Musiktherapie oder die Kletterwand können ausprobiert werden.





> Vortragstermine beim Tag der offnen Tür: Chefarzt Prof. Dr. Arno Deister spricht um 12 Uhr über die „Faszination Gehirn“ und um 13 Uhr über depressive Erkrankungen. Um 14 Uhr widmet sich der Leitende Psychologe Dr. Thomas Wolf der psychosomatischen Medizin und um 15 Uhr stellt der Leitende Oberarzt Dr. Rolf Michels das Konzept der aufsuchenden Behandlung und des offenen Dialogs vor.