Itzehoe : Neue Planungen für das Eichtal

Das Ergebnis des Bürgervotums wird jetzt umgesetzt. Die Initiative kündigt an, weiter aktiv zu bleiben.

von Delf Gravert

28. April 2019, 14:54 Uhr

Itzehoe | Gut sechs Wochen nach dem Bürgerentscheid über die künftige Nutzung einer ehemaligen Kleingartenanlage im Eichtal, laufen die Planungen für die Umsetzung des Wählervotums. Die Bürgerinitiative „Rettet das Eichtal“ kündigt an, ihre Arbeit auch nach dem Bürgerentscheid fortsetzen zu wollen.

Die Itzehoer Wähler hatten sich am 17. März mit deutlicher Mehrheit gegen eine geplante Wohnbebauung auf dem Gelände entschieden. Statt dessen, so sah es die Fragestellung des Bürgerentscheids vor, soll die ehemalige Kleingartenanlage „naturnah und unbebaut“ mit einer Streuobstwiese „auf einer Teilfläche“ gestaltet werden. Die Stadtverwaltung setzt diesen Beschluss nun um, sagt Sprecher Björn Dethlefs. „Die Umweltabteilung der Stadt ist mit der Bürgerinitiative, den Naturschutzverbänden BUND und NABU, der Naturschutzbehörde des Kreises sowie einem Planungsbüro für Naturschutz und Landschaftsökologie in Kontakt getreten.“ Am 9. April habe es eine gemeinsame Ortsbegehung gegeben, um einen „ersten Eindruck zu bekommen, wie sich eine Streuobstwiese unter den örtlichen Gegebenheiten am besten umsetzen lässt.

Bericht im Ausschuss

Vereinbart wurde laut Dethlefs auch eine „floristisch-faunistische Untersuchung“, die Grundlage für die weitere Planung sein soll. So gibt es durch die frühere Nutzung der Fläche als Kleingärten bereits teilweise Obstbäume im Bestand, die in die künftige Streuobstwiese integriert werden könnten. Einen ersten Sachstandsbericht werde die Verwaltung im Stadtentwicklungsausschuss am 21. Mai mitteilen.

Die Bürgerinitiative erklärt unterdessen, dass sie weiter aktiv bleiben werde. „Zunächst wollen wir die geplante Streuobstwiese gemeinsam mit den Umweltbehörden entwickeln“, sagt Pressesprecherin Christine Weber-Herfort. Darüber hinaus wolle die Gruppe sich aber auch bei anderen Themen weiter in der Stadt einbringen.

Wir möchten die Bürger für eine Diskussion über die Zukunft unserer Stadt gewinnen. Weber-Herfort, BI-Sprecherin

Ziel sei es, die Innenstadt zu entwickeln und einen Grünflächenplan zu erstellen. Für Stadt und Region müsse ein Klimaschutzplan erstellt werden. „Wir wollen den Schwung, den wir im Verlauf des Wahlkampfs zum Bürgerentscheid spürten, nutzen, in die Stadt hinein zu wirken und aktiv an ihrer ökologischen und sozialen Veränderung mitzuwirken“, so Weber-Herfort.