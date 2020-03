Freie Bauern im Kreis Steinburg : Neue Organisation für bäuerliche Familienbetriebe am Start

Die Freien Bauern wollen für die Interessen bäuerlicher Familienbetrieben eintreten – und stellten sich in Heiligenstedten vor.

04. März 2020, 16:59 Uhr

Heiligenstedten | „Wir sind freie Bauern und wollen freie Bauern bleiben.“ Dafür will der Hohenfelder Landwirt Thomas Tiedemann-Hein kämpfen. Und zwar mit einer neuen Standesorganisation, die ausschließlich die Interessen von bäuerlichen Familienbetrieben vertritt. Ausgangspunkt dieser Initiative ist der Bauernbund Brandenburg, der sich unter der neuen Bezeichnung Freie Bauern bundesweit ausdehnen will. Im Kreis Steinburg ist Landwirt Thomas Tiedemann-Hein Ansprechpartner.

Landwirt aus Brandenburg mit Wackener Wurzeln

Motor dahinter ist Reinhard Jung, Journalist, Geschäftsführer des Bauernbundes Brandenburg und im Nebenerwerb ökologischer Mutterkuhhalter. Bundesweit ist er derzeit auf Informations- und Werbetour. Ein Heimspiel hatte der gebürtige Dauenhofer, der in Wacken Landwirtschaft gelernt hat, bei seiner Stippvisite in Heiligenstedten. „Was in Brandenburg als Interessenvertretung der bäuerlichen Familienbetriebe möglich ist, muss auch bundesweit funktionieren.“

Jung sieht die Interessen der Familienbetriebe sowohl durch die Politik als auch durch den Bauernverband nur ungenügend vertreten.

ZITAT Wir fahren zwar den gleichen Trecker, aber zwischen uns liegen Welten. Reinhard Jung zum Verhältnis zum Bauernverband

Während dieser als Organisation der grünen Branche auch Lebensmittelindustrie und große Betriebe vertrete, seien die Freien Bauern ausschließlich den Familienbetrieben verpflichtet. Jung attestiert ihnen die „ökologisch und ökonomisch“ beste Variante der Landwirtschaft. Die Familienbetriebe dächten in Generationen über Marktschwankungen oder politische Einflüsse hinaus. Sie strebten als Unternehmen zwar nach maximalem Ertrag und Erlös, aber nicht auf Kosten von Bodenfruchtbarkeit und Tiergesundheit, betonte der Geschäftsführer aus Brandenburg.

Ziel: Familienbetriebe stärken und fördern

Um Familienbetriebe zu stärken und zu fördern, halten die Freien Bauern eine radikale Kurskorrektur in der Agrarpolitik für notwendig: Rücknahme des Agrarpakets, die Aussetzung der Düngeverordnung und die Ablehnung des Handelsabkommens mit Südamerika (Mercosur).

Um als Stimme der bäuerlichen Betriebe bundesweit gehört zu werden, habe es einer gewissen Größe bedurft, so der Brandenburger. Diese sei jetzt mit bundesweit 1000 Mitgliedern erreicht. Eine Bundesvertretung gebe es bereits, in Nordrhein-Westfalen und Bayern auch Landesvertretungen.

Jüngste Proteste erhöhen den Druck

Positiv sieht Jung die Bauernproteste der jüngsten Zeit, die seine Organisation uneingeschränkt unterstützt. Er erkennt auch erste Erfolge, der Druck auf die Parteien und besonders auf die Abgeordneten in den ländlichen Regionen sei gewachsen. Ergebnisse und Konsequenzen gebe es zwar noch nicht, dies geschehe nicht von heute auf morgen. „Wichtig ist allerdings, den Druck jetzt aufrecht zu erhalten.“ Ein Nebeneffekt der Demonstrationen sei die Aufbruchstimmung, die bei den Landwirten herrsche. „Wir sind stark geworden.“ Dieses Selbstbewusstsein müsse auch in die Politik getragen werden.

Für Thomas Tiedemann-Hein geht es darum, jetzt die Zukunft der bäuerlichen Betriebe zu gestalten. „Wir müssen wieder vernünftig wahrgenommen werden.“



