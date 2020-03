Windmüller und Gemeinde werden aktiv : Neue Nistkästen für Meisen in Nortorf und Neuendorf-Sachsenbande

Bürgerstiftung Nortorf und die Gemeinde Neuendorf-Sachsenbande haben 122 Nisthilfen angeschafft.

23. März 2020, 16:22 Uhr

Nortorf/Neuendorf-Sachsenbande | Trotz Corona-Krise auch an die heimische Vogelwelt denken – dafür haben sich Einwohner von Nortorf und Neuendorf-Sachsenbande entschieden. Sie werden neue Nistkästen in den Gemeinden – auch in ihren heimischen Gärten – aufhängen oder haben dies bereits getan.

Vor fünf Jahren wurde die Bürgerstiftung der Gemeinde Nortorf auf Initiative von Bürgermeister Manfred Boll gegründet. Das erklärte Ziel: die Einwohner am Erfolg der Windenergienutzung auf Nortorfer Gemeindegebiet zu beteiligen.

Stiftung fördert verschiedene Projekte

Die acht Windkraftanlagenbetreiber zahlen freiwillig jedes Jahr Beiträge in die Stiftung ein, die zum größten Teil für die Allgemeinheit genutzt werden sollen. Neben Vereinen und Institutionen wurden bereits viele Projekte rund um die Jugendarbeit, die Altenhilfe, die Kultur- und Heimathilfe sowie den Natur- und Tierschutz in der Wilstermarsch unterstützt.

Bei den regelmäßigen Treffen des Stiftungsvorstands wird über die Fördermittel und damit die unterstützten verschiedenen Projekte beraten.

ZITAT: Bei unserem letzten Treffen haben wir im Vorstand entschieden, etwas für die Natur zu tun. Christina Rösch, Bürgerstiftung

Dazu wurde Kontakt zur Behindertenwerkstatt Eiderheim in Flintbek aufgenommen, wo der Bau von 100 Nistkästen für Blau- und Kohlmeisen in Auftrag gegeben wurde.

„Wir hatten acht Verteilerstellen, die bereit waren, die Nistkästen aufzuhängen“, berichtete Rösch. Jedoch hatten viele aufgrund der Corona-Lage das fürs vergangene Wochenende vereinbarte Treffen, um die Nistkästen abzuholen, abgesagt.

„Das ist für uns aber kein Problem. Wir werden jetzt bei jedem vorbeifahren und die Kästen abliefern“, fügte die Kassenwartin hinzu.

ZITAT: Wir können das Aufhängen nicht verschieben, da die Brutsaison jetzt beginnt. Christina Rösch

Einige Nortorfer kamen aber, um sich das ein oder andere „Häuschen“ für den eigenen Garten abzuholen. Dass der Eingang des Nistkastens nach Osten zeigen und eine jährliche Reinigung des Innenraumes erfolgen sollte, gab Manfred Boll jedem mit auf den Weg.

Bürgermeister hängt Nistkästen auf

In Neuendorf-Sachsenbande hatte Bürgermeister Jens Tiedemann die Schietsammel-Aktion in seiner Gemeinde abgesagt. „Einige konnte ich aber nicht bremsen, die dann auf Eigeninitiative für Ordnung gesorgt haben“, erzählte Tiedemann.

Er selber hatte schon vor einigen Wochen alte Autoreifen und einen Geschirrspüler aus seinem Amtsgebiet abfahren lassen. „Man staunt, was man alles in der Natur so findet.“

Der Bürgermeister nutzte mit einem kleinen Team auch das gute Wetter, um insgesamt 22 Nistkästen in seiner Gemeinde aufzuhängen. So können sich die heimischen Singvögel über neue Behausungen in einer fast sauberen Umgebung freuen.