Spende in Herzhorn : Neue Matten für den MTV Herzhorn

100 Jahre ist der MTV Herzhorn als – Grund genug für Friseurmeisterin Sabine Schargus dem Verein 500 Euro und neue Matten zu spenden.

03. Dezember 2019, 15:29 Uhr

Herzhorn | Seit 100 Jahren sorgt der MTV Herzhorn schon für die sportliche Ertüchtigung seiner Mitglieder und das auch über die Gemeindegrenzen Herzhorns hinaus. Längst ist vor allem die Handballabteilung zu einem Anlaufpunkt für viele Sportbegeisterte geworden.

Doch der MTV Herzhorn hat weitaus mehr zu bieten als Handball. Kinderturnen, Gymnastikgruppen, Pilates und anderes mehr wird aktiv im Verein betrieben. Und damit das auch so bleibt, unterstützt Friseurmeisterin Sabine Schargus, die bereits seit fast 30 Jahren ihren Salon in Herzhorn betreibt, den Verein. Sie spendete 500 Euro und 15 neue, dicke Sportmatten in schönem MTV-Blau, die im neuen „Dörpshuus“ bei den Bodensportgruppen zum Einsatz kommen werden. „100 Jahre MTV Herzhorn, das ist schon mal eine Spende wert“, freute sie sich mit dem Verein.

Anlässlich des runden Geburtstags wurde bereits im August auch das „Dörpshuus“, das ebenfalls als Sportlerheim genutzt wird, eingeweiht. Dort haben viele Sportgruppen neben der Sporthalle einen tollen Platz für ihre Übungsstunden gefunden.