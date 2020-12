Bürgerverein schafft neue Beleuchtung : Neue Kometen erstrahlen über Krempes Marktplatz

Alle vom Bürgerverein haben mit angepackt – und in Krempe für ein neues Beleuchtungs-Highlight gesorgt

von Sönke Rother

14. Dezember 2020, 13:16 Uhr

Krempe | Das war Teamarbeit, die sich im Wortsinn sehen lassen kann. Über Krempes Marktplatz leuchten in diesem Jahr drei neue Sterne und bringen Licht in die dunkle Jahreszeit. Und dafür hat jeder im Bürgerforum mit angepackt.

Vom Entwurf in die Metallbau-Werkstatt

Die Idee für die neue Beleuchtung hatte Jörk Zielke; das Ingenieurbüro vom Vorsitzenden Jan Leineweber steuerte maßstabsgerechte Zeichnungen bei, daraus wurden Pappschablonen – und die passten wie angegossen an an den Kandelaber mitten auf dem Marktplatz.

Claudia Spiegl stellte einen Kontakt zu ihrem Arbeitgeber, dem Chef von Butzkies-Metallbau her. Und das Kremper Traditionsunternehmen stiftete nicht nur das Material, sondern stellte zudem die Werkstatt zur Verfügung. Dort tobte sich Günter Wiedow aus, der für das Projekt seinen Metallbauer-Ruhestand unterbrach.

Karl-Heinz Heesch betreut den Lichterglanz

Für die Beleuchtung sorgte Karl-Heinz Heesch. Der Elektromeister kümmert sich seit Jahren für den Bürgerverein um den Lichterglanz rund um den Kremper Marktplatz. Sönke Ralfs und Jörg Zielke fertigten Halterungen für den Kandelaber, und Volker Röh brachte die neuen Kometen schließlich mit dem Hubsteiger in luftiger Höhe an. „Dort hängt jetzt ein sichtbares Zeichen für Gemeinschaft und Gemeinsinn der Bürgerinnen und Bürger der Stadt“, sagt Knut Liedtke, stellvertretender Vorsitzender des Bürgervereins. Und Jan Leineweber ergänzt: „Das bringt Krempe ein bisschen Licht in dunklen Zeiten.“