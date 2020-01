Qualitätsmanagement an der FHW Heide : Neue Kanzlerin in Amt und Würden

Die Politikwissenschaftlerin Anne Faber hat die Leitung der Fachhochschule Westküste in Heide übernommen.

Avatar_shz von shz.de

01. Januar 2020, 15:02 Uhr

Heide | Die Fachhochschule Westküste (FHW) hat eine neue Kanzlerin. Anne Faber folgt Volker Uhl, der seine Tätigkeit aus persönlichen Gründen beendete. Die Wahl durch den Senat der FHW erfolgte bereits vor Monaten. Dort konnte sich die 47-Jährige im ersten Wahlgang durchsetzen.

Die in Baden-Württemberg aufgewachsene promovierte Politikwissenschaftlerin war zuletzt fünf Jahre lang für das Qualitätsmanagement der Hochschule zuständig. Ihr neuer Aufgabenbereich wird sich insbesondere auf die Leitung der Verwaltung erstrecken. Damit ist sie Vorgesetzte von 205 wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern, unter ihnen 40 Professoren. Gleichzeitig ist sie für den Haushalt der Fachhochschule Westküste verantwortlich. Dieser umfasst nach Angaben der FHW 14 Millionen Euro, davon fließen acht Millionen für das Personal aus Landesmitteln sowie sechs Millionen aus dem Hochschulpakt III des Bundes.



Respekt vor der neuen Aufgabe





„Ich trete mein neues Amt mit großer Vorfreude, aber auch mit Respekt vor den Aufgaben an. Gemeinsam mit allen Hochschulangehörigen hoffe ich, den Erfolgskurs der Fachhochschule Westküste fortsetzen zu können, auch wenn die Herausforderungen in den kommenden Jahren nicht kleiner werden“, betont Faber.

Nach gut einem Vierteljahrhundert genießt die Fachhochschule am Heider Fritz-Thiedemann-Ring in der gesamten Region hohe Wertschätzung. Einst für 1200 Studenten konzipiert, lag die Einrichtung zu Beginn des Herbstsemesters bei rund 2000 Studenten. In der Zwischenzeit seien, so Faber, vier Außenstellen eingerichtet worden. Dadurch sei der Charakter einer Campus-Hochschule „etwas verloren gegangen“.

Noch sei die Atmosphäre aber persönlich, meint die neue Kanzlerin. „Dabei soll es auch bleiben.“ Ab diesem Jahr gehen die Planungen für ein neues Mehrzweckgebäude in die konkrete Phase. Dieses soll zwei große Auditorien sowie Seminarräume und Büros umfassen. Das Grundstück befindet sich derzeit noch im Eigentum der Stadt Heide. Die Verkaufsverhandlungen laufen. In einem weiteren Projekt sollen die Verwaltungsstrukturen verbessert werden. „Wir wollen in die Digitalisierung einsteigen, um Abläufe zu optimieren. Da ist noch deutlich Luft nach oben.“

Faber lebt mit ihren drei Töchtern seit 2012 in Dithmarschen. Zuvor war sie im Qualitätsmanagement der Christian-Albrecht-Universität Kiel tätig.