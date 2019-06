Synode tagt : Neue Ideen für die Kirchen-Spitze

Die Synode hat ein neues Leitungsmodell des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf diskutiert. Dabei sollen bis September auch die Gläubige mitreden.

von shz.de

30. Juni 2019, 16:14 Uhr

Itzehoe/Elmshorn | Der Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf braucht eine neue Leitungsstruktur. Darüber diskutierten die 68 Synodalen im kirchlichen Zentrum Elmshorn. Bisher lag die geistliche Leitung bei einem Propst – seit der Fusion der Kirchenkreise Rantzau und Münsterdorf im Jahr 2009 ist das Thomas Bergemann – und seinem Stellvertreter, bis März 2019 war dies Pastor Torsten Becker.

Nun soll dieses Leitungsmodell verändert werden. Dazu wurden der Synode zwei Modelle vorgestellt. Sie werden in den nächsten Wochen mit den Menschen vor Ort in den Gemeinden und untereinander diskutieren und beraten, was für den Kirchenkreis das beste Modell sein kann. Abschließend entscheidet die Synode im September.

Im Wesentlichen unterscheiden sich die beiden Modelle in der Frage nach der Konzentration oder Verteilung von Aufgaben und Arbeitsfeldern. Soll zukünftig ein Propst, unterstützt von einem Referenten, gemeinsam mit einem Pastor als Stellvertreter die Aufgaben stemmen oder soll es zwei Pröpste mit Team und damit zwei Propsteien im Kirchenkreis geben? Ein Vierteljahr kann nun überlegt, diskutiert und gestritten werden, bis am 28. September die Entscheidung fällt.

Ein weiteres Thema war die „Perspektive 2030“ und der Pastorendeckel. Hintergrund ist das Personalplanungsförderungsgesetz, welches von der Nordkirche beschlossen wurde. Die Stellen derjenigen Pastoren, die in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen, werden aller Voraussicht nach nicht wieder besetzt. Vom Landeskirchenamt wird zukünftig die Möglichkeit der Besetzung eingeschränkt und das so lange, bis der Kirchenkreis eine bestimmte Soll-Zahl an besetzten Pfarrstellen unterschritten hat. Erst dann, wenn die Zahl der besetzten Stellen unter diesem Deckel liegt, können Pfarrstellen wieder besetzt werden. Ein weiterer Grund, dass Stellen unbesetzt bleiben werden, liegt am Fachkräftemangel. Auch der Kirche fehlen junge Theologen. Seit Januar ist eine Arbeitsgruppe mit dieser Problematik beschäftigt. Das Ziel dieser Arbeitsgruppe mit dem Namen „AG 2030“ ist es, vor allem die Regionen mit allen ihren Mitarbeitern zu unterstützen, eigene, für sie jeweils passende Schritte zu planen und zu gehen. Dafür wurde zunächst unter den Pastoren eine Bestandsaufnahme erhoben, die mithilfe einer Universitäts-Mitarbeiterin wissenschaftlich ausgewertet wird. Erhoben werden soll, welche Arbeitsfelder und Angebote an welchen Orten mit welchem Personal angeboten werden. Ziel soll es dann sein, dass Kräfte zukünftig gebündelt, Talente konzentriert und so mit weniger Personalkraft möglichst viele der Angebote erhalten bleiben können, die den Menschen vor Ort wichtig sind – aber eben mit der Einschränkung, dass diese Angebote möglicherweise nicht mehr in den einzelnen Gemeinden stattfinden, sondern gebündelt für Regionen an einem Standort.

All das sollen und müssen die Mitarbeiter in den Regionen vor Ort entscheiden. Jeder Region stehen Mittel zur Verfügung, um Beratungen von außen in Anspruch zu nehmen. Daneben wird der Kirchenkreis zunächst von einer externen Beraterin, ab Oktober dann wieder von einem internen Personal- und Gemeindeberater unterstützt und begleitet.

Neben den Pfarrstellen in den Gemeinden sind auch die Pfarrstellen der Dienste und Werke von dem Deckel betroffen. Aber, das betonte Propst Bergemann ausdrücklich: „Es ist nicht geplant, Pastorinnen und Pastoren, die im übergemeindlichen Dienst tätig sind, in Gemeindepfarrstellen zu drängen, damit diese besetzt werden.“