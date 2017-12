Neue Häuser statt Fußball

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Reiner Stöter

erstellt am 13.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Eine traurige Botschaft für den ISV 09 kurz vor Weihnachten. Die Kosten für die Platzanlage am Lehmwohld haben den Verein aufgefressen. Finanzielle Probleme sind nichts Neues für den ISV. Meist waren sie selbst verschuldet. Während bisher immer irgendwie der Kopf aus der Schlinge gezogen werden konnte, dürfte es diesmal keinen Ausweg geben.

Das liegt vor allem daran, dass die Stadt Itzehoe ihr einstiges sportliches Aushängeschild am langen Arm verhungern lässt. Während andere Vereine städtische Anlagen kostenfrei nutzen, wird den Clubs, die ihre Anlagen selbst bewirtschaften müssen, die Unterstützung verweigert. Dabei gehört auch das Sportgelände am Lehmwohld der Stadt, die es bis 2024 an den ISV verpachtet hat. Verlängern will man den Vertrag aber nicht, woran auch der Bau eines Energie sparenden Sportheimes scheiterte. Stattdessen werden dort wohl bald Einfamilienhäuser stehen. Statt Geld für ein marodes Sportgelände auszugeben, liebäugeln die Stadtvertreter lieber mit Einnahmen aus dem Verkauf von lukrativem Bauland. Der ISV hätte deshalb wohl über kurz oder lang eine neue Heimat suchen müssen. Darüber braucht sich nun wohl niemand mehr Gedanken zu machen.