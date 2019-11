Zero Waste in Itzehoe : Neue Gruppe will Müll reduzieren

Die Aktivisten zeigen am Freitag einen Umweltfilm im katholischen Familienzentrum.

von Delf Gravert

18. November 2019, 13:04 Uhr

Itzehoe | Die Deutschen produzieren so viel Verpackungsmüll wie noch nie, meldete am Montag das Umweltbundesamt. Das kann so nicht weitergehen, sagt eine neue Gruppe in Itzehoe. Unter dem Motto „Zero Waste“ (Null Müll) widmen die Aktivisten ihre Freizeit dem Thema Müllvermeidung.

„Jeder kann heutzutage seinen ökologischen Fußabdruck im Internet berechnen,“ sagt Tobias Jepp, Sprecher der Gruppe. „Das Ergebnis fällt bei fast jedem gleich aus: Wir leben deutlich über unsere Verhältnisse. Unser Wohlstand ist teuer erkauft durch Artensterben, Klimawandel und Flächenfraß, wohin wir auch schauen.“ Politischen Willen, diese globalen Probleme konsequent anzugehen, sieht die Gruppe nicht. Daher möchte sie die Dinge selbst in die Hand nehmen.

Zum Zero-Waste-Prinzip gehört es zum Beispiel, die Lebensdauer von Alltagsgegenständen zu verlängern, indem die Gruppe sie repariert, erklärt Jepp. Und es werden Utensilien wie Pflege- und Reinigungsprodukte selbst hergestellt, weil die Gruppe auf unnötige Verpackungsmaterialien und Zusatzstoffe verzichtet. Einmal im Monat treffen sich die Aktivisten, um beim „Stammtisch“ derartige Themen aufzugreifen und zu diskutieren.

Ein großer Wunsch ist für die Gruppe ein sogenannter Unverpacktladen in Itzehoe, denn verpackungsfreies Einkaufen steht für die Mitglieder ganz oben auf der To-Do-Liste, sagt Jepp. Solange das noch nicht möglich ist, arbeiten sie an einem „Einkaufsführer“ für den möglichst müllfreien Einkauf. „Lohnenswert ist hier immer der Weg zum Wochenmarkt,“ verrät Tobias Jepp. Dort kann jeder mit mitgebrachten Beuteln, Netzen und Behältern einkaufen. Die Waren sind nicht nur regional und unverpackt, sondern teilweise sogar ökologisch produziert worden. Die Gruppenmitglieder können sich aber sogar mehr vorstellen. Wenn sich jemand dazu berufen fühle, mit ihnen zusammen ein Konzept für einen Unverpacktladen zu erstellen, stehe die Gruppe dem aufgeschlossen gegenüber – so der einhellige Tenor der Aktivisten.

Die Vermeidung von Plastikmüll liegt ihnen besonders am Herzen. Die Gruppe verweist dazu auf zahlreiche Studien, die auf Problematiken mit dem Stoff aus Erdöl hinweisen. Zum Beispiel wenn es um die Chemikalien BPA (Bisphenol A) oder Weichmacher (Phthalate) geht, die zum Beispiel in Babyschnullern, Kassenbons, Spielzeug oder Deos enthalten sind. Die Gruppe weist darauf hin, dass die Menschheit mit den Kunst- und Zusatzstoffen viele Erzeugnisse in unsere Umwelt entlässt, deren Langzeitfolgen gar nicht erforscht sind. „Durch unsere verdreckte Umwelt nimmt heutzutage jeder im Durchschnitt bis zu 5 g Mikroplastik pro Woche auf. Das entspricht in etwa dem Gewicht einer Kreditkarte,“ zitiert Tobias Jepp eine Studie des WWF.

Die Gruppe möchte auch die Öffentlichkeit für die globale Müllproblematik sensibilisieren. Am Freitag, 22. November, zeigen die Aktivisten ab 19 Uhr in Kooperation mit dem Verein „Filme für die Erde“ den Film „A Plastic Ocean“ im Familienzentrum St. Ansgar am Coriansberg. Der Eintritt ist frei. Wer ein Behältnis mitbringt, erhält kostenlos Popcorn.



> Kontakt und weitere Infos:

zero-waste-iz@posteo.de.