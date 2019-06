Natalie Nobitz im Interview : Neue Gleichstellungsbeauftragte für Steinburg

Die 29-jährige Natalie Nobitz ist im Kreistag zur neuen Gleichstellungsbeauftragten gewählt worden.

von Joachim Möller

28. Juni 2019, 15:39 Uhr

Itzehoe | Der Kreis Steinburg hat eine neue hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Während der Kreistagssitzung ist die 29-jährige Natalie Nobitz bei nur zwei Enthaltungen bestellt worden gewählt. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin unterschrieb sofort danach ihren Arbeitsvertrag, da sie bereits am Montag ihren neuen Job antreten wird. Beworben für die Nachfolge von Andrea Boennen hatten sich 20 Frauen, zum Vorstellungsgespräch wurden vier eingeladen. Was Natalie Nobitz bewogen hat, ihre Stelle als Gleichstellungsbeauftragte in Dithmarschen aufzugeben und im Kreis eine neue Herausforderung zu suchen – wo sie Schwerpunkte setzen will, erklärt sie im Interview mit unserem Redaktionsmitglied Joachim Möller.

Seit 1. November sind Sie als Gleichstellungsbeauftragte beim Kreis Dithmarschen tätig. Warum jetzt der Wechsel in den Kreis Steinburg?

Als Wahl-Itzehoerin ist die Möglichkeit am Wohnort zu arbeiten natürlich attraktiv. Gerade wenn sich Sitzungen bis in die Abendstunden ziehen, freue ich mich nun auf einen ganz kurzen Arbeitsweg. Außerdem hatte ich im Kreis Dithmarschen nur eine halbe Stelle, da ich mir die Arbeit mit einer Kollegin geteilt habe. Die volle Stelle im Kreis Steinburg war quasi die Kirsche auf der Torte.



Was reizt Sie an der Stelle einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten?

Die Gleichstellungsarbeit ist unglaublich vielfältig, da wir in allen Bereichen Herausforderungen finden, die es zu bearbeiten gilt. Eigentlich ist das gar nicht so verwunderlich, denn dort wo Menschen agieren, gibt es keinen geschlechtslosen Raum. Unsere Gesellschaft macht das Thema Gleichstellung so facettenreich und spannend, aber immer auch herausfordernd. Es wird also nie langweilig.



Wie werden die Schwerpunkte ihrer künftigen Arbeit aussehen?

Über diese Frage muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Dadurch, dass Gleichstellung eine Querschnittsaufgabe ist und Geschlecht in keinem Moment einfach „abgelegt“ werden kann, ist es nicht unbedingt hilfreich auf Schwerpunkte zu setzen und dabei andere Themenfelder weniger stark zu behandeln. Ich möchte versuchen offen zu bleiben, allerdings ist mir als promovierte Literaturwissenschaftlerin das Thema Sprache natürlich ein Anliegen. Wie wir jetzt in den politisch geführten Debatten um gewaltfreie Sprache verfolgen dürfen, wird immer deutlicher, dass Sprache Wirklichkeiten schafft – dass also gewaltbereite Sprache auf gewalttätige Handlungen vorbereiten kann. Es wäre schön, wenn diese Diskussion auch auf den Gender-Diskurs transferiert werden würde, um zu verstehen, dass geschlechtsneutrale Sprache und die Verwendung des Gender-Sternchens* zu einer Gleichstellung aller Geschlechter maßgeblich beitragen kann. Auch der Neubau der Kreisverwaltung wird mich sicherlich beschäftigen: Wickelräume, Stillräume, die Toilettenfrage – ich bin gespannt zu sehen, wie ich mich hier einbringen kann. Immer mehr beschäftigt mich außerdem die Frage, wie Familien in der Kinderbetreuung so unterstützt werden können, dass Vereinbarkeit nicht mehr vorrangig Frauensache ist. Es gibt also viele Themen, die angepackt werden müssen.



Bereits am Montag werden Sie ihre neue Tätigkeit aufnehmen. Wie sehen die ersten Schritte aus?

Ich werde erst einmal mein Büro einrichten und mir einen Überblick verschaffen. Außerdem freue ich mich, meine neuen Kolleg*innen kennenzulernen und anzukommen.