Über den Rhin in Glückstadt : Neue Brücke kommt in zwei Jahren

Dass die Fahrbahn auf der Rhinbrücke rücke verengt wurde, daran haben sich die Auto- und Lastwagenfahrer inzwischen gewöhnt. Es wird aber kein Dauerzustand werden. Denn ab 2019 soll eine neue Brücke für rund zwei Millionen Euro gebaut werden. „Die Bauzeit beträgt zirka eineinhalb bis zwei Jahre“, erklärt Iris Dautwiz vom Landesbetrieb Straßenbau auf Anfrage unserer Zeitung.

Die heutige Rhinbrücke wurde 1956 gebaut und auf so genannte Querträger-Stöße geschweißt. Für die Gründung der Flusspfeiler wurden damals die Holzpfahlgründungen der ursprünglichen Brücke aus dem Jahr 1868 verwendet. Auf diesem Holz kann nicht mehr gebaut werden.

Ein Problem stellte zunächst für den Landesbetrieb die Verkehrsführung dar. Denn tausende von Fahrzeugen fahren täglich durch die Stadtstraße und damit über die Brücke. Im Ursprung wurde über eine langwierige Umleitung nachgedacht, die aber nicht unproblematisch wäre. Die Geschäftsführung der Papierfabrik Steinbeis bot der Behörde dann an, dass eine Behelfsbrücke über ihr Gelände gebaut werden könne. Das Angebot wurde angenommen. Rund 800.000 Euro würde so eine Ersatzbrücke kosten, hinzu kommen rund 200.000 Euro für die Straßenanbindung. In der Summe enthalten ist auch der Rückbau. Die Behelfsbrücke solle „westseitig der vorhandenen Trasse über das Gelände der Firma Steinbeis errichtet werden“, sagt Iris Dautwiz. Erst dann werde das alte Bauwerk abgebrochen. Ist die neue Brücke fertig, wird die Behelfsbrücke wieder entfernt.

Doch bevor es soweit ist, muss viel erledigt werden. „Es sind umfangreiche Arbeiten zur Verlegung der Versorgungsleitungen wie Gas, Strom, Wasser, Abwasser und Telekommunikation erforderlich“, erklärt Iris Dautwiz. „Diese erfolgen voraussichtlich bis in den Herbst 2018.“ Vor elf Monaten hatte Iris Dautwiz das Problem bekanntgegeben. Die rund 60 Jahre alte Rhinbrücke in der Stadtstraße würde sie nicht als marode bezeichnen, sagte sie. Aber zu groß sei die Belastung inzwischen durch Lastwagen. Seitdem die Straße von sieben auf 5,5 Meter verengt wurde, können sich Sattelschlepper und Lastwagen auf der Brücke nicht mehr begegnen. Rund 7000 Autos und Lastwagen fahren dort normalerweise jeden Tag entlang.





von Christine Reimers

erstellt am 19.Aug.2017 | 05:00 Uhr