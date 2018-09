Krempe : Neue Broschüre informiert Bürger

Ein aktualisierter Wegweiser für die Marschenstadt und das zugehörige Amt ist jetzt erschienen.

17. September 2018, 12:59 Uhr

Sie ist da, die neue Informationsbroschüre für die Bürger des Amtes Krempermarsch. „Nach der Kommunalwahl im Mai haben sich in den Gemeinden Veränderungen ergeben, die zum Anlass genommen wurden, eine neue Bürgerbroschüre herauszugeben“, erklärt der Leitende Verwaltungsbeamte Jörg Bucher.

Auch die Änderungen im Vereinsleben der Gemeinden oder bei wichtigen Einrichtungen, die seit dem Erscheinen der letzten Auflage vor fünf Jahren eingetreten sind, habe man in die Neuauflage einfließen lassen.

Das Heft entstand in Zusammenarbeit mit dem Verlag Inixmedia aus Schwentinental. Finanziert wurde es durch Anzeigen örtlicher Betriebe und Dienstleister. „Dafür möchten wir allen Inserenten ganz herzlich danken“, sagt Bucher. In den nächsten Tagen und Wochen wird die Broschüre mit Infos über das Amt und die Gemeinden sowie den Kontaktadressen wichtiger Institutionen und Vereine kostenlos an alle Haushalte im Amtsbezirk verteilt. Eine Online-Version wird demnächst ebenfalls auf der Homepage des Amtes zu finden sein unter www.amt-krempermarsch.de .