Polizeihochhaus : Neubau auf Alsen: SPD lehnt CDU-Vorschlag ab

von Delf Gravert

erstellt am 15.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Das Land Schleswig-Holstein sucht einen Bauplatz in Itzehoe und zwar nicht irgendeinen: Entstehen soll der zukünftige Sitz der Polizeidirektion mit rund 200 Mitarbeitern. Mehr als 16 Millionen Euro will die Landesregierung investieren, um Ersatz für das marode Polizeihochhaus an der Großen Paaschburg zu schaffen (wir berichteten). Über den künftigen Standort wird in der Itzehoer Politik kontrovers diskutiert.

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Neubaupläne hatte die Itzehoer CDU das Alsen-Gelände ins Gespräch gebracht und angekündigt, einen Umzug der Polizei dorthin durch die Bereitstellung städtischer Flächen und entsprechende politische Beschlüsse unterstützen zu wollen. Gar nicht einverstanden mit diesem Vorstoß ist die zweite große Fraktion in der Ratsversammlung: Zwar wolle auch die SPD das Land bei der Standortsuche unterstützen, er sehe die CDU-Position aber „extrem kritisch“, sagt Sönke Doll, SPD-Fraktionsvorsitzender. Alsen sei zu weit von der Innenstadt entfernt. Die Verlagerung von hunderten Arbeitsplätzen auf die andere Seite der Stör schwäche die Innenstadt – zumal das zuständige Kieler Finanzministerium gegenüber unserer Zeitung nicht ausgeschlossen hatte, dass weitere Landesbehörden ebenfalls in den geplanten Neubau umziehen könnten. „Wenn beispielsweise auch noch Justizbehörden umziehen, könnten im schlimmsten Fall bis zu 500 Arbeitsplätze verlagert werden“, sagt Doll.

„Wir haben uns gemeinsam mit der Itzehoer CDU bei der Diskussion um den Neubau eines Kreishauses ganz massiv dafür eingesetzt, dass dies in der Itzehoer Innenstadt bleibt“, sagt Doll. In der SPD-Fraktion herrsche daher Unverständnis darüber, dass die Christdemokraten nun bei der Polizei anders argumentierten. „Wir appellieren an die CDU, ihre Position zu überdenken.“ Es gebe in der Innenstadt Alternativen, sagt Doll und nennt als Beispiele das Inefa-Gelände an der Brunnenstraße sowie den Bereich rund um das Landgericht. „Auch beim Holstein-Center ist ja noch nicht klar, wie es weitergeht. Es gibt also keineswegs einen Zwang zum Neubau auf der grünen Wiese.“

Die CDU bleibt aber bei ihrer Position. Es herrsche aufgrund der Situation im Polizeihochhaus Zeitdruck, sagt Fraktionsvorsitzender Ralph Busch. Auf Alsen könne relativ schnell gebaut werden – die privaten Eigentümer hätten bereits grundsätzliche Gesprächsbereitschaft signalisiert. Bei den genannten Alternativen werde dies schwieriger. Er habe zudem Zweifel, ob beispielsweise die Flächen am Landgericht überhaupt geeignet seien, sagt Busch. Der Vergleich mit der Kreishaus-Debatte hinke: Damals sei die Frage der Nachnutzung entscheidend gewesen. Es habe gegolten, eine „Ruine“ im Zentrum zu verhindern. Diese Gefahr sehe er beim Polizeihochhaus nicht.

Zudem sei die Lage auch heute nicht so zentral. „Der Weg in die Innenstadt ist vom heutigen Standort an der Großen Paaschburg kaum weiter als vom Alsen-Gelände“, sagt Busch. Und auch die Vorstellung, dass weitere Behörden auf das Alsen-Gelände umziehen könnten, schreckt die CDU nicht ab, im Gegenteil: „Das Jobcenter ist bereits dort, und wir können uns gut vorstellen, dass dort eine Art Behördencampus entsteht, auf dem mehrere verschiedene Einrichtungen gut erreichbar zusammengefasst werden.“

Die SPD-Fraktion habe Bürgermeister Andreas Koeppen dagegen aufgefordert, in Gesprächen mit dem Land den Standort Alsen „nicht als Top-Lösung“ anzubieten und deutlich zu machen, dass es Bedenken in der Politik gebe, sagt Doll. „Wir appellieren zudem an die Landesregierung, die Belange der Itzehoer Innenstadt bei der Standortsuche zu berücksichtigen.“ Ein erstes Gespräch zwischen Vertretern von Finanzministerium und Stadtverwaltung ist für heute geplant.