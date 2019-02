Kleingartenverein in Lägerdorf : Neuanfang nach Querelen

Lägerdorfer Kleingartenverein wählt neuen Vorsitzenden. Zahlreiche Aktionen geplant.

von Ludger Hinz

03. Februar 2019, 12:06 Uhr

Der Kleingärtnerverein (KGV) Lägerdorf hat einen neuen Vorsitzenden. Während der Hauptversammlung wurde der bisherige Pressesprecher Kay Lingk (53) einstimmig gewählt.

Damit endet eine Vakanzzeit, die mit dem Rücktritt des bisherigen Vorsitzenden im vergangenen Jahr begann. Dieser schied damals im Streit aus. Nach Aussagen von Vereinsmitgliedern und Vorstandskollegen gab es Meinungsverschiedenheiten mit den Pächtern. So habe er den Pächtern beispielsweise das Grillen verboten. „Wir haben das wieder erlaubt, weil sonst die Anlage ganz leer wäre“, so der stellvertretende Vorsitzende Sascha Gabriel. Außerdem hätten ihm die Vorstandsmitglieder klar machen müssen, dass er nicht einfach in die Gärten hinein gehen kann, ohne sich bei den jeweiligen Pächtern anzumelden. Nach weiteren Meinungsverschiedenheiten trat der Vereinschef dann nach einem halben Jahr Amtszeit Mitte vergangenen Jahres zurück- und letztlich sogar aus dem Verein aus. Schließlich ist seine Gartenlaube Ende September/Anfang Oktober in Flammen aufgegangenen – Brandstiftung wird vermutet. Vorübergehend bis zur Jahresversammlung übernahm Sascha Gabriel den Vorsitz.

Kay Lingk freut sich auf die Zusammenarbeit. „Ich arbeite mit einem guten Team, das mit Begeisterung bei der Sache ist. Darauf habe ich lange gewartet.“ Als kommende Aufgaben sieht er diverse Maßnahmen an. „Wir wollen weitere Gärten an Neupächter vermieten, einen Schulgarten errichten und einen ,Tafelgarten' einrichten.“ Zugunsten der „Tafeln“ im Kreis Steinburg, die Interesse daran haben, wollen die Lägerdorfer Kleingärtner frisches Obst und Gemüse anbauen. „Wir wollen dafür eine Parzelle mit 100 Quadratmetern zur Verfügung stellen, auf denen Gemüse und Obst angebaut werden können“, so Kay Lingk. „Die Tafeln aus Horst, Kellinghusen und Itzehoe können sich mit uns für das kostenlose Angebot in Verbindung setzen.“



Obst und Gemüse für Steinburger Tafeln





Ebenso 100 Quadratmeter wollen sie für einen Schulgarten für Grundschüler zur Verfügung stellen, in dem von den Schülern gleichfalls frisches Obst und Gemüse selbst angebaut werden können. Zunächst bekommt die Lägerdorfer Grundschule die Gelegenheit zur Nutzung, aber es können sich auch weitere interessierte Schulen von außerhalb melden.

Auch die Ausrichtung diverser Feste steht an. Dazu zählt auch die Aktion „Offener Garten“ mit Flohmarkt und Kunsthandwerkermarkt (am Sonntag, 23. Juni, 10 bis 17 Uhr). „Dafür suchen wir noch Anbieter und Aussteller.“ (Anmeldung unter Telefon 04828/ 6190; Standgebühr: eine Kuchenspende).

Besonderes Highlight wird beim offenen Garten der Auftritt eines besonderen Musikers sein. Peter Maiwald aus Hamburg spielt Songs der früheren DDR-Bands „City“, „Karat“ und „Puhdys“ und ist befreundet mit Dieter Birr, Sänger der „Puhdys“. „Ich arbeite derzeit daran, dass beide in Lägerdorf bei unserem Sommerfest in einem Konzert auftreten. Die Verhandlungen laufen.“

In dem Verein mit seinen insgesamt 64 Mitgliedern und 81 Parzellen sind mit 59 noch längst nicht alle Gärten belegt. „Es sind noch einige Parzellen mit oder ohne Laube zu vergeben“, so Kay Lingk.



>Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft: 30 Jahre: Sascha Gabriel; 20 Jahre: Sönke Brandt, Karl-Heinz Gülck, Heiko von Aspern.

Wahlen: Vorsitzender: Kay Lingk; 2. Vorsitzender: Sascha Gabriel, Kassenwartin: Angelika Gerhardt (für 2 Jahre, seit 2011); Obfrau: Bettina Lingk (für 2 Jahre, seit 2016).