Wilderei in Hohenlockstedt : Nesträuber stehlen Uhu-Baby

Die Diebe wurden wahrscheinlich von einer Wildkamera fotografiert. Die Polizei hofft auf Hinweise.

von Delf Gravert

15. April 2020, 17:03 Uhr

Hohenlockstedt | Es ist ein seltener Fall von Jagdwilderei: Bisher unbekannte Täter haben auf dem Gelände eines Fischzuchtbetriebs in Hohenlockstedt ein Uhu-Küken sowie ein Ei des Eulenvogels aus einem Nest entwendet.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat bereits am 28. März gegen 17.30 Uhr. Die mutmaßlichen Küken-Diebe tappten dabei in eine Fotofalle: Eine automatische Wildkamera fotografierte drei Personen, die die Beamten mit der Wilderei in Verbindung bringen.

„Die Aufnahmen zeigen zwei Erwachsene und ein Kind“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Die Frau sei etwas 30 bis 40 Jahre alt und asiatischen Aussehens, so Neufeld. Sie soll etwa 1,65 Meter groß sein und trug eine türkisfarbene Daunenjacke und eine mit Blumenmotiven bedruckte Hose. Ihr männlicher Begleiter trug Jeans, neongrüne Turnschuhe und eine dunkle Jacke. Bei dem Kind habe es sich um einen neun bis elf Jahre alten Jungen gehandelt, so Neufeld. Die Beamten rufen etwaige Zeugen auf, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Hinweise: 04826/3767570.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?