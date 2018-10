Rückkehr des Wolfs : Naturschützer zwischen Freude und Sorge

Landtagsabgeordnete aus Itzehoe und Brunsbüttel fordern klare gesetzliche Aussagen zum Umgang mit dem Wolf.

von Ralf Pöschus

16. Oktober 2018, 13:46 Uhr

Die Rückkehr des Wolfs, auch nach Schleswig-Holstein sorgt weiterhin für eine intensive Debatte. Auch bei der Nabu-Ortsgruppe in Elmshorn wird diskutiert. „Wir freuen uns über den Wolf“, erklärt Hans Helmut Dürnberg, Vorsitzender des Naturschutzbunds Elmshorn. Das Raubtier sei ein Bestandteil der heimischen Fauna, „er gehört hierher und wurde von dem Menschen verdrängt und ausgerottet“.

Dass sich in Schleswig-Holstein bald ganze Rudel ansiedeln werden, hält der Nabu für wenig wahrscheinlich, wie Dürnberg erklärt: „Dafür fehlen hier einfach die großen Areale, in denen die Tiere ungestört sind. Riesige Flächen ohne Autos und Menschen. So etwas gibt es noch in Niedersachsen und Brandenburg, nicht aber in Schleswig-Holstein.“ Deshalb geht Dürnberg davon aus, dass es bei durchziehenden Einzeltieren bleiben wird.

Das Problem der Schäfer sei dem Nabu indes bewusst. „Deshalb sind wir auf jeden Fall für eine finanzielle Entschädigung und Unterstützung der Schäfer“, erklärt Dürnberg. „Die Tierhalter brauchen Unterstützung bei der Einzäunung ihrer Tiere und bei der Anschaffung und Ausbildung von Hütehunden.“ Wenn dennoch Schafe gerissen würden, müssten die Landwirte, wie bereits jetzt üblich, vom Land entschädigt werden.

Dürnberg gibt zu, dass Schafsrisse gerade auf dem Deich, wo eine Einzäunung oder die Haltung von Hütehunden nicht ohne Weiteres möglich sei, ein „Riesenproblem“ ist. Fördern möchte er die Ansiedlung von Wölfen in Schleswig-Holstein auf keinen Fall. „Wenn man Wölfe anfüttern würde, verlören die Tiere ihre Scheu vor Menschen und würden auch für uns gefährlich.“

In den vergangenen Wochen hatten sich im Land Initiativen gegen den Wolf gegründet. Der landwirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Oliver Kumbartzky sieht umgehenden Handlungsbedarf: „Die Frequenz der Nutztierrisse in Schleswig-Holstein nimmt ein dramatisches Ausmaß an. Der Wolf reißt nicht nur Schafe, sondern gefährdet damit auch die Existenzgrundlage der Weidetierhalter“, sagt er. Der Schutzstatus des Wolfes müsse auf den Prüfstand gestellt werden. „Wir benötigen endlich eine gerichtsfeste Definition von ‚Problemwolf‘ beziehungsweise ‚auffälligem Wolf‘, um die Entnahmemöglichkeiten von Problemtieren zu vereinfachen“, findet Kumbartzky.

Bereits Ende August hatte der Steinburger CDU-Landtagsabgeordnete Heiner Rickers am Rande eine Infoveranstaltung mehr Transparenz über Wolfssichtungen: „Was wir unbedingt brauchen ist ein besseres Monitoring. Virtuelle Kartensysteme, auf denen man Wolfsnachweise nachvollziehen soll, sind sehr veraltet.“ Beim Herdenschutz dürfe man die Schäfer nicht allein lassen. Zäune und Herdenschutzhunde seien nur auf den ersten Blick ein probates Mittel. „Bedenkt man, dass man bei einer Herde von durchschnittlicher Größe an den Nordseedeichen eine Anzahl Herdenschutzhunde im unteren zweistelligen Bereich benötigt, wird schnell klar, dass dieser Lösungsvorschlag finanziell und logistisch nicht realisierbar ist“, so Rickers.