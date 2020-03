Es geht um 11.000 Euro : Naturpark Aukrug: Vorerst keine Förderung durch Kreis Steinburg

Die Kreispolitiker haben Zeifel an der Gemeinnützigkeit des Vereins.

von Joachim Möller

19. März 2020, 13:25 Uhr

Itzehoe | Der Naturpark Aukrug muss weiter auf eine finanzielle Unterstützung des Kreises Steinburg warten. Ein Antrag der Fraktion Freie Wähler/Bürgerliste wurde im Wirtschaftsausschuss vertagt. Vor einem Beschluss soll es ein Gespräch mit den Vertretern des Vereins geben, um die Möglichkeiten und Voraussetzungen einer Förderung zu besprechen.

Die Wählergemeinschaft forderte in ihrem Antrag eine jährliche Unterstützung von 11.000 Euro, da ein Drittel des Naturparks auf Steinburger Gebiet liegt. Sie bezieht sich dabei auf den Kreis Rendsburg-Eckernförde, der den Naturparkverein mit 22.000 Euro fördert. „Es ist eine kreisweite Aufgabe, die Unterhaltungsmaßnahmen zu fördern“, betonte Fraktionsmitglied Klauspeter Damerau.

Bis 2014 waren die beiden Kreise gemeinsame Träger des Naturparks. Der jährliche Beitrag des Kreises Steinburg damals lag bei 5000 Euro, wie Ines Wittmüß, Leiterin des Steinburger Amtes für Umweltschutz, betonte. Das Geld sei unter anderem für Parkplatz-Herrichtung und die Beschilderung genutzt worden.

2014 ist die Trägerschaft auf den neugegründeten Vereins Naturpark Aukrug übertragen worden. Während der Kreis Rendsburg-Eckernförde laut Wählervereinigung weiterhin nach seinen „Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Träger von Naturparken“ den Naturpark Aukrug fördert, zahlt Steinburg seitdem keinen Zuschuss an den Verein.

Ein Grund dafür: „Der Kreis hat vor Jahren aufgrund seiner damaligen Haushaltslage alle freiwilligen Leistungen eingestellt“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Reinhold Wenzlaff. Auch der Naturpark sei diesen Beschluss zum Opfer gefallen. Und würde der Kreis eine Ausnahme machen, würden auch andere Vereine Ansprüche anmelden.

Fördermöglichkeiten sehen die Politiker allerdings trotzdem – über die kreiseigene Förderstiftung, aus der seit Jahren ehemals freiwillige Leistungen gezahlt werden. Eine Voraussetzung ist jedoch die Gemeinnützigkeit, die beim Naturpark-Verein noch nicht gegeben ist. Auch einen Wirtschaftsplan sowie eine Auflistung, was der Verein macht und wie die Kreisförderung verwendet werden soll, vermissten einige Ausschussmitglieder. All dies soll im Gespräch mit den Vereinsvertretern geklärt werden. Dann will sich der Ausschuss erneut mit dem Förderantrag beschäftigen.