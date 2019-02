Forstwirtschaft in Itzehoe : Natur ist wichtiger als Geld

Die Holzernte im Itzehoer Stadtforst läuft – statt auf Gewinnmaximierung wird viel Wert auf Ökologie und Naherholung gelegt.

von Andreas Olbertz

14. Februar 2019, 11:47 Uhr

Die Kettensäge heult auf. „Baum fällt!“, schallt es laut durch den Wald, schon ist das knirschende Geräusch eines umstürzenden Baums zu hören. Im Forst läuft die Holzernte.

Stadtförster Torsten Wismar und sein Team haben sich zum Ziel gesetzt, bis Mitte März fertig zu sein – aber wie das so ist, wenn man es mit der Natur zu tun hat: „Vergangenes Jahr hat das nicht geklappt. Da hatten wir zwei Sturmereignisse und konnten dann nicht mit den Maschinen rein“, blickt Wismar zurück. 2017 sei ebenfalls schlimm gewesen. „Wir konnten nicht aufräumen, nicht ernten, kein Geld verdienen“, so der Diplom-Forstwirt. Bislang sieht es auch noch nicht so rosig aus. Viel Regen macht den Boden nass und empfindlich. Wismar: „Wenn gerückt werden soll, muss es trocken sein, sonst fahren wir nur alles kaputt.“ Das wiederum habe vergangenes Jahr ab April wegen der lang anhaltenden Dürre sehr gut funktioniert.

Kaminholz wird immer teurer, da verdienen sich die Waldbesitzer bestimmt eine goldene Nase. Wismar kann über solche Vermutung nur schallend lachen. Der Endverbraucher müsse in der Tat viel bezahlen, aber davon komme beim Waldbesitzer leider nichts an. Im Gegenteil, die litten unter sehr niedrigen Holzpreisen. Schuld sind die Nachwehen von Sturm Friederike im Januar 2018. Der habe so viele Schäden angerichtet, dass die Forstbetriebe mit der Beseitigung nicht hinterher kamen. „Die Kapazitäten sind einfach nicht da“, bedauert der Waldexperte. Die umgestürzten Bäume werden so zu einem gefundenen Fressen für den Borkenkäfer. Holz, das ursprünglich mal 75 Euro je Kubikmeter wert war, kann jetzt nur noch für 26 Euro verkauft werden. Wenn es ganz schlimm komme, müssten die Stämme als Energieholz verkauft werden und brächten sogar nur noch 15 Euro. „Dann sind wir im Defizitbereich“, so Wismar.

Um wenigstens noch etwas Geld zu verdienen, lasse er weniger Fichten und mehr Lärchen fällen. Früher wurde bei der Auswahl das so genannte Umtriebsalter der Bäume zugrunde gelegt – die Zeit von der Pflanzung bis zur Ernte. Ein überholter Wert, zumal sich Bäume je nach Standort unterschiedlich entwickeln. Wichtiger ist heutzutage die Zielstärke. Durchmesser von 30 bis 39 Zentimetern bei Nadelhölzern seien am gefragtesten. „Wenn man in der Klasse liefern kann“, sagt der Förster, „ist man gut dabei.“ Dickere Stämme würden zwar von Laien als wertvoller eingeschätzt, seien es aber nicht. Weil die Sägewerker sie nicht oder nur schlechter verarbeiten können, ist der Preis dafür wieder niedriger.

Das reißt ein Loch in die Kalkulation der Försterei. Für dieses Jahr sind 30.000 Euro Holzertrag vorgesehen. Wismar: „Wir versuchen ja, unseren Beitrag zur Konsolidierung des Haushalts zu leisten, aber der Ansatz ist reine Spekulation.“ Glücklicherweise haben Verkaufserlöse in Itzehoe keine Priorität. Die Ökologie steht an erster Stelle, erklärt der Förster, gefolgt von der Naherholung. Die Forstwirtschaft folge erst an dritter Stelle. „Und auch da nicht mit dem Ziel der Gewinnmaximierung.“

Ziel sei vielmehr eine naturgemäße Waldwirtschaft mit Bäumen in allen Altersklassen. Allein die Vorphase dafür dauere 60 bis 100 Jahre. „Ich kann das nur anstoßen“, so Wismar. „Das müssen die Generationen nach mir fortführen.“