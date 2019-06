Itzehoer Jugendclubs arbeiten auf der bühne : Nachwuchs probt im Theater

Engagiert sind die Jugendclubs im Theater Itzehoe am Werk. Öffentliche Aufführungen gibt es erst nächsten Sommer.

Itzehoe | Ihre Lippen zittern. Die innere Erschütterung ist deutlich spürbar. Kaya Weber erzählt als Hanna rückblickend von ihrer Flucht aus dem Kosovo während des Krieges 1999. Diese Szene musste die 13-jährige Darstellerin am stärksten proben, bis sie so reif spielen konnte. „Britta hat mir einige Tipps gegeben, ich musste immer langsamer sprechen“, berichtet Kaya. Für ihre Freundin Johanna Ninow (14), die die Britin Hannah spielte, war es die „Schreiszene“ gegen deren ausländerfeindlichen Bruder, der sie am stärksten forderte. Beide Achtklässlerinnen von der Kaiser-Karl-Schule (KKS) proben seit einigen Jahren mit Theaterpädagogin Britta Schramm und den Jugendtheaterclubs am Theater Itzehoe. Sie hatten in dieser Saison ihre ersten großen Rollen, mit denen sie sich ihren Familien und Freunden jetzt in einer internen Aufführung im Theaterstudio präsentierten. Das Stück „Hannah und Hanna“ von John Retallak, das die Annäherung der anfangs gegensätzlichen Mädchen zeigt, hat sie besonders fasziniert, da es zur aktuellen Flüchtlingsfrage passt, aber diese nicht direkt thematisiert.

Parallel dazu probten die vielen jüngeren Mitglieder der Jungendtheaterclubs mit fantasievollen Kostümen aus dem Fundus Vampirgeschichten und die Älteren eine Jugendversion des „Faust“, die sie im August aufführen wollen. Britta Schramm arbeitete somit an allen Wochentagen mit zwölf Gruppen parallel und freute sich, dass in dieser Saison im Vorfeld der Aufführungen kaum Wochenendproben nötig waren. „Mit so kleinen Besetzungen kann man viel intensiver spielen, das war sehr angenehm.“

Für die vielen jungen Mitglieder, die sie aufgenommen hat, kommt ihr entgegen, dass die Eltern vor allem den Prozess der Bühnenarbeit schätzen und nicht zu einer Aufführung drängten. Die wird es erst im nächsten Sommer geben, wenn die Darsteller annähernd einen Stand erreicht haben, den Kaya Weber und Johanna Ninow nun sehr souverän mit langen Monologen und Sprechparts zeigten.