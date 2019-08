Feuerwehrübung in Hohenlockstedt : Nachwuchs 24 Stunden im Dauer-Einsatz

Die Hohenlockstedter Feuerwehrjugend probt intensiv den Ernstfall.

von shz.de

25. August 2019, 14:48 Uhr

Hohenlockstedt | Menschen retten, Feuer löschen und Keller auspumpen – an diese Situationen wurden am Wochenende die Nachwuchsbrandschützer der Freiwilligen Feuerwehr Hohenlockstedt herangeführt. Gemeinsam mit Ausbildern und Betreuern hatte Jugendwart Benjamin Gäde einen 24-Stunden-Dienst organisiert, bei dem die Jugendlichen verschiedene Aufgaben bewältigen mussten.

Dazu traten die 10- bis 17-Jährigen am späten Freitagnachmittag in der Wache an. Und es dauerte nicht lange, bis die erste Alarmierung eintraf und der Nachwuchs mit Unterstützung der Ausbilder in mehreren Einsatzfahrzeugen ausrückte. Ein offenes Feuer im Ortsteil Bücken drohte auf einen Stall überzugreifen. Im Rahmen des 24-Stunden-Dienstes erfolgte zudem die Abschlussübung aller Jugendfeuerwehren aus dem Amt Kellinghusen auf dem Hungrigen Wolf, wo ein Paletten-Brand gelöscht werden musste. Nach einer nur kurzen Nacht musste der Nachwuchs der Hohenlockstedter Wehr dann zu einer technischen Hilfeleistung ausrücken, um mit Hilfe von Hebekissen eine verletzte Person unter der Deichsel eines Pferdeanhängers zu retten, ehe ein Notruf aus der Nachbargemeinde Winseldorf die jungen Feuerwehrleute auf den Plan rief. „Keller unter Wasser“ lautete der Einsatz.

Und zu allem Überfluss hatte sich dann auch noch auf dem Hohenlockstedter Marktplatz ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer ereignet. Da galt es zunächst die Lage zu erkunden, den Pkw abzusichern und mit Einsatz von technischen Hilfsmitteln die verletzte Person unter dem Fahrzeug zu befreien. Unterstützung erhielten die Jugendlichen von den aktiven Feuerwehrleuten, die mit Spreizer und Schere eine im Fahrzeug eingeklemmte Person retteten.

„Die Kinder haben alle Aufgaben klasse gelöst, auch wenn sie sehr aufgeregt waren“, lobte abschließend Timo Skupin, stellvertretender Jugendwart.