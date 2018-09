Brokdorf : Nachtschicht im Kernkraftwerk

In Brokdorf wird rund um die Uhr gearbeitet: Elektromeister Benjamin Oster im Schichtdienst.

von Lisa Strobel

14. September 2018, 12:43 Uhr

In unserer Serie Nachtschicht begleiten wir Menschen, die nachts arbeiten. Heute: Die Arbeit im Kernkraftwerk Brokdorf (KBR) steht niemals still. Nachts ist unter anderem Elektromeister Benjamin Oster vor Ort und „schaltet und waltet“ die Anlage.

Eintreten, dann schließt sich die Kabine aus Glas rundherum. Es ist eng, bewegen kann man sich nicht. Kurzzeitig eingeschlossen in der Kapsel, heißt es Warten auf den Einlass. Dann öffnet sich die Sicherheitsschleuse der Vereinzelungsanlage. Einer nach dem anderen entschwindet zunächst in die Nacht, dann hinein in das Kernkraftwerk Brokdorf. Drinnen ist es taghell. Durch eine dicke Bunkertür geht Elektromeister Benjamin Oster in die Warte. 22 Uhr: Seine Nachtschicht beginnt.

Von der Einsamkeit draußen ist in der Warte drinnen nichts zu spüren. Zwei Elektriker, zwei Reaktorfahrer sowie der Schichtleiter, sein Stellvertreter und die Anlagenwärter wachen gemeinsam mit den Wachleuten über das Kernkraftwerk. „Tagsüber sind auf dem Gelände bis zu 300 Menschen, in der Nacht schaffen wir die Überwachung von der Warte aus mit weitaus weniger Mitarbeitern“, sagt Oster und nimmt einen Schluck Kaffee, auch um sich wach zu halten. Er tippt auf den Touchscreen seines mobilen Datenerfassungsgerätes, mit dem Kontrollen dokumentiert werden. Heute stehen noch sechs solcher Rundgänge für den Elektriker durch das Werk an. Doch bevor er auf Patrouille nach draußen gehen kann, muss ein Lüfter im Gebäude aktiviert werden. Kollegin Finja Peters begleitet den 40-Jährigen. „Hände in die Taschen, nichts anfassen. Hier hat eine Stromschiene bis zu 10 000 Volt“, erklärt er im Schaltanlagengebäude. Der Vaaler kennt jeden Schalter im Kernkraftwerk. „Ich komme aus einer Kraftwerkerfamilie. Schon mein Opa hat als Anlagenwärter gearbeitet. Mich hat immer fasziniert, dass hier vieles kompliziert ist. Alles zu verstehen, ist die Herausforderung“, erzählt Oster und sagt seiner Kollegin an, wo sich der Schalter befindet. „Gehen wir jetzt nach draußen ins ZM?“, fragt sie in anscheinend verschlüsselter Geheimsprache. „Wir benutzen Abkürzungen, um uns schneller zu verständigen“, erklärt Oster und geht tatsächlich Richtung ZM, dem Einlaufbauwerk. Er muss einmal über das Gelände laufen, um zum richtigen Gebäude zu gelangen. Dort wird das Wasser aus der Elbe, das zur Kühlung gebraucht wird, gefiltert. Es riecht nach Fisch und ist feucht. Künstliches Licht beleuchtet den länglichen Raum. Ein langer Kanal führt dort in einen großen Metallbehälter: die Fischkiste. „Wir haben eine Fischverscheuchungsanlage, die Elektrostöße ins Wasser gibt, damit die Fische nicht angesaugt werden. Manche verirren sich trotzdem“, sagt Oster und geht die Treppe wieder hinunter nach draußen.

Dort ist es ruhig. Nur die Trafos knistern leise. Durch die Schluchten der Anlagengebäude zu gehen, fühlt sich ein bisschen an, wie ein nächtlicher Spaziergang durch New York. „Es hat etwas Melancholisches, nachts über das Gelände zu wandern. Wenn die anderen schlafen, passen ich und mein Team auf das Kernkraftwerk auf“, sagt er und wirft einen kurzen Blick Richtung Sternenhimmel. Zurück auf der Warte kratzen die Schreiber durch die konzentrierte Stille auf Papier. Die Messinstrumente klackern leise, die Uhr tickt. Je später die Stunde, desto schwerer werden die Augen, sagt Oster und fügt hinzu: „Der Trick ist es, den Tag vor der Nachtschicht entspannt zu verbringen.“ Gesunde Ernährung sei zudem wichtig. „Ich habe schon daran zu knabbern, wenn ich nach drei Tagen Nachtschicht wieder in einen normalen Rhythmus wechseln muss“, erzählt hingegen die 25-jährige Finja.

Wollen die beiden trotzdem für immer Nachtschichten machen? Die Frage erledige sich von selbst. 2021 soll das Kraftwerk abgeschaltet werden, dann werden beide woanders eingesetzt. „Ich sehe dem Ganzen aber positiv entgegen“, sagt der Schichtelektrikermeister und blickt zur Uhr: sechs in der Frühe – Feierabend.