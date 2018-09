von Ilke Rosenburg

18. September 2018, 13:36 Uhr

In der Altentagesstätte in Kremperheide beginnt morgen um 14.30 Uhr der nächste Seniorennachmittag der St. Johannes-Kirchengemeinde mit Pastor Jörg Henke. Ingo Sylvester aus Hamburg wird seine Erzählung „Kind in wirrer Zeit“ vorstellen und einen Einblick in das Leben und Erleben einer Hamburger Familie von 1937 bis 1952 geben. Ein Taschenbuch-Exemplar kann zum Selbstkostenpreis erworben werden.