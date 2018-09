Nachholtermin im Theater

von nr

20. September 2018, 14:43 Uhr

Die Kälteanlage funktionierte nicht, deshalb musste am Dienstagabend die Aufführung „Shakespeare in love“ im Theater Itzehoe ausfallen (wir berichteten). Gestern wurde der neue Termin festgelegt, wie das Theater mitteilt: Das Schleswig-Holsteinische Landestheater ist Montag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr zu Gast.

Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer den Nachholtermin nicht wahrnehmen kann, bekommt sein Eintrittsgeld an der Theaterkasse erstattet.