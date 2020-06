Bäume gepflanzt : Nachhaltigkeits-Projekt an der Gemeinschaftsschule Wilster

Drei Apfel- und ein Walnussbaum bilden den Auftakt für eine Streuobstwiese an der Gemeinschaftsschule Wilster.

von Ilke Rosenburg

09. Juni 2020, 18:21 Uhr

Wilster | Drei Apfelbäume und ein Walnussbaum symbolisieren den Start für eine Streuobstwiese am Wilsteraner Schulzentrum und gleichzeitig für ein innovatives Projekt von Neuntklässlern, mit dem sie Zeichen für Nachhaltigkeit setzen.

Neuntklässler hatten die Idee

Die Idee dazu entwickelten die Schüler der Klassen 9e und 9g in einer von zahlreichen Projektgruppen, die verschiedensten Themenschwerpunkten nachgegangen waren. Das Ganze vor dem Hintergrund des dreijährige Projektes „Jugend gestaltet nachhaltige Zukunft“, das von 16 Aktiv-Regionen des Landes, darunter auch die Aktiv-Region Steinburg, getragen und mitfinanziert wird. Weitere Unterstützer sind das Institut für Vernetztes Denken (IFVD) und die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EKSH). Ziel ist es, bei den Jugendlichen ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und vernetztes Denken zu fördern.

Mülltrennung, Fair-Trade-Aktion und Streuobstwiese

Das hatten die Wilsteraner Neuntklässler in der Präsentation im Dezember vergangenen Jahres eindrucksvoll bewiesen. Danach ging es an die Umsetzungsplanung. Drei Projekte sollten umgehend realisiert werden. Neben Mülltrennung und einer Fair-Trade-Aktion war es die Streuobstwiese. „Corona hat uns etwas zurückgeschmissen“, räumte Lehrerin Natascha Böhnisch ein. Aber nun war der Tag zum Pflanzen der ersten Bäume da, die in Kooperation mit der Stadt und mit finanzieller Unterstützung durch die Sparkasse Westholstein anbeschaft worden waren.

Schüler und Bauhof pflegen die Bäume

Stück für Stück werde es weitergehen, so Böhnisch. Die Schüler der Garten-AG werden sich um die Pflege kümmern, aber auch das Hausmeisterteam und die städtischen Bauhofmitarbeiter. Harry Tiedemann und Thorsten Ahrens, beide vom Bauhof, hatten die Pflanzung der ersten Bäume unter den Augen der Schüler vorgenommen. In den Genuss des Obstes werden, sobald die Bäume Früchte tragen, alle Schüler kommen können. Äpfel und Co. werden dann dort zum Verzehr bereit liegen.

ZITAT Ich finde es toll, dass ihr euch bereit erklärt habt, die Bäume hier zu hegen und zu pflegen. Walter Schulz, Bürgermeister und Schulverbandsvorsteher

Er bedankte sich bei der Sparkasse für den finanziellen Beitrag zum Kauf der drei Apfelbäume. Der Walnussbaum sei von den Lehrern gespendet worden. Auch dafür dankte Schulz.

Während der Projektpräsentation im Dezember hatte sich Sabrina Schröder-Wirth, Leiterin der Wilsteraner Sparkassenfiliale, spontan bereit erklärt ins Projektsponsoring einzusteigen. Sie bekräftigte, dass ihr Geldinstitut gern Jugend und Umweltschutz unterstütze und freute sich, dass das Projekt so schnell umgesetzt werde.

Lob für Schüler-Engagement von allen Seiten

So wie Schulz und Schröder-Wirth lobte auch Anke Rohwedder im Namen der Aktiv-Region das Engagement der Schüler insgesamt. Wie selbstbewusst sie ihre Projekte präsentiert hatten, habe sie beeindruckt. „Ihr seid über euch hinausgewachsen“, sagte sie. Sie freue sich, dass mit der Baumpflanzung so zügig das Projekt Streuobstwiese umgesetzt wurde, wobei sie sich über die Unterstützung durch die Stadt freute. Sie wünschte dem Erfolgsprojekt, dass es weiter leben und umgesetzt werde. Schulleiterin Kirsten Körting zeigte sich begeistert von der gemeinschaftlichen Umsetzung des Projekts und wünschte, dass die Bäume gut anwachsen werden.