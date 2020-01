Autorenabende in Wilster : Nachhaltig beeindruckend

Leselust und die Stadtbücherei sorgen in Wilster für interessante Abende mit wechselnden Autoren.

von Ilke Rosenburg

07. Januar 2020, 17:50 Uhr

Wilster | Mit interessanten Autoren und Lesungen haben sich der Verein Leselust und die Stadtbücherei Wilster längst einen Namen gemacht. Und so zeigen sich die Leselust-Vorsitzende Birgit Böhnisch und die Bücherei-Leiterin Karin Labendowicz mit dem Verlauf des vergangenen Jahres wieder vollauf zufrieden. Zugleich machen sie neugierig auf die im ersten Halbjahr 2020 geplanten Lesungen, die wie gewohnt am 18. eines jeden Monats stattfinden. So stehen die Autorenabende bei vielen Fans schon fest im Kalender.



Fünf Mal ausgebucht





Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter im Schnitt 65 Besucher, „fünf Mal waren wir ausgebucht“, fügt Labendowicz begeistert hinzu. Oftmals überraschten die Autoren selbst die Organisatoren. Wie Rainer Wieland beispielsweise. Etwas skeptisch seien sie da gewesen. „Aber als er dann gelesen hat, hat er überzeugt. Es war total interessant. Gut gemacht“, sind sich Böhnisch und Labendowicz einig. Als im Februar Jan von der Bank zu Gast war, hatten sich auch viele Segler zur Lesung eingefunden. Eine angeregte Diskussion folgte. Die erste besonders schnell ausgebuchte Lesung sei dann im März die von Tetje Mierendorf gewesen, aber auch Heike Drechsler mit Fitness-Tipps habe viele Fans in den Spiegelsaal gelockt. Dessen spezielles Ambiente wird übrigens von Autoren wie auch Besuchern gleichermaßen gelobt. Im Mai war es dann dort mit Autorin Birgit Paul ein gemütlicher Kreis.

Als Karsten Hansen aus Itzehoe im Juni sein Werk über die Geschichte seines Vaters und das Attentat auf Hitler vorstellte, „hätten wir 200 Besucher haben können“, so Karin Labendowicz. So viele Plätze gäbe der Spiegelsaal jedoch nicht her. „Sehr berührend“ empfand auch Birgit Böhnisch die letzte Lesung vor der Sommerpause.

Danach ging es amüsant mit Birgit Rabisch weiter. Volles Haus herrschte auch bei Sandra Dünschede, die nach drei Jahren zum zweiten Mal bei Leselust und Stadtbücherei zu Gast war und der es erneut gelungen sei, das Publikum mitzureißen. Im Rahmen der Krimi Nordica war der Abend mit Hannes Nygaard gut besucht, ebenso das Literaturfrühstück mit Anita Chmielewski – und auch die Kinderlesungen mit Karin Labendowicz fanden guten Zuspruch. „Das hat total Spaß gebracht“, erinnert sich Labendowicz lachend. Mit dem sympathischen Autoren-Duo Burkhart Veigel und Roswitha Quadflieg endete das Lese-Jahr, in dem viele nachhaltige Eindrücke heute noch wirken.

In 2020 wollen die Veranstalter das Publikum ebenfalls nicht enttäuschen, haben schon für das erste Halbjahr ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Das führt gleich im kühlen Januar in die Wärme nach Neuseeland und Australien. Birgit Böhnisch stellt die Höhepunkte ihrer Reise dorthin vor.



NSU-Prozess und Streitkultur





Ein ganz anderes Thema im Februar: Gisela Friedrichsen berichtet vom NSU-Prozess und erklärt, warum das Verfahren so bedeutend für die bundesdeutsche Rechtsprechung ist. Arnold Schnittger ist mit seinem Buch „Ich berühr den Himmel, im Rollstuhl durch Deutschland“ im März zu Gast. Auf heitere Weise weist er darauf hin, dass jedem ein würdiges Leben zusteht. Diese Lesung findet – behindertengerecht – in der Gemeinschaftsschule Wilster statt.

In „Des Lebens fünfter Akt“ erzählt Volker Hage im April aus dem Leben des Schriftstellers Arthur Schnitzler. „Hausbesuch vom Pflanzenarzt“ bekommen die Wilsteraner im Mai. René Wadas kennt sich mit jeder Pflanze aus, ob im Garten, Balkon oder im Gemüsebeet. Im Juni gibt es „Streit“ mit Meredith Haaf. Sie meint, eine bessere Streitkultur sei wichtig für den Erhalt der Demokratie.

Wie immer beginnen die Lesungen am 18. des Monats um 19.30 Uhr im Spiegelsaal im Neuen Rathaus; Ausnahme: im März in der Gemeinschaftsschule. Eintritt frei, Spenden willkommen.