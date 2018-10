Dorfladen in Wewelsfleth : Nachfolger für Dörpsladen gesucht

Der Bürgermeister und ein Planungsbüro sind überzeugt: Das Geschäft lässt sich im Dorf wirtschaftlich betreiben.

Den von Protestaktionen begleiteten Kampf um den Erhalt der Sparkassenfiliale hat Delf Bolten verloren. Jetzt will der Wewelsflether Bürgermeister nicht auch noch den Dörpsladen verlieren. Gemeinsam mit Olaf Prüß vom Planungsbüro Region Nord startet er schon jetzt die Suche nach einem engagierten Betreiber, der Ende 2019 die Nachfolge von Annelie Rathjen antreten möchte. Die Wewelsfletherin war vor einem Jahr eingesprungen, als die Schließung drohte. Altersbedingt ist für sie aber in gut einem Jahr definitiv Schluss. „Der Dörpsladen läuft gut“, ist Delf Bolten davon überzeugt, dass bei richtiger Führung und gutem Angebot auch ein kleineres Lebensmittelgeschäft wirtschaftlich erfolgreich geführt werden kann.

Das habe nicht zuletzt Annelie Rathjen bewiesen, nach dem sie bei ihrer Übernahme den Laden neu aufgestellt hat. Regionale Produkte, Serviceleistungen, ein Lieferservice und schon am frühen Morgen frisch belegte Brötchen gelten als wichtige Umsatzstützen.

„Ich habe mich für mein Dorf reaktivieren lassen“, nennt Rathjen die Beweggründe für ihren Wiedereinstieg in das Geschäft. Sie weiß aber auch: „Hier muss man flexibel sein und was machen.“ Und: „Die Ware muss immer frisch sein. Sie muss die Kunden anstrahlen, wenn sie ins Geschäft kommen.“ An manchen Tagen steigt dem Kunden dann auch schon mal der Duft von frischem Sauerfleisch in die Nase. Auch das fertigt Rathjen nebenbei noch in der Küche.

Insgesamt bietet der Dörpsladen auf einer Verkaufsfläche von rund 220 Quadratmetern alles, was man für den täglichen Bedarf braucht. Die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Weiterbetrieb sind nicht nur nach Einschätzung von Delf Bolten sehr gut. Mit mehr als 1300 Einwohnern ist Wewelsfleth die größte Gemeinde in der Wilstermarsch. Mit Schule, Kindergarten und Ärzten ist auch die sonstige Infrastruktur noch komplett. Hinzu kommt die Peters Werft, die am Ort nicht nur der wichtigste Arbeitgeber ist, sondern auch für Kundschaft sorgt.

Laut Annelie Rathjen würde ihrem Nachfolger auch das derzeitige Mitarbeiterteam weiter zur Seite stehen. Aktuell beschäftigt der Dörpsladen eine Vollzeitkraft, eine Dreiviertelkraft und zwei halbe Stellen sowie Aushilfen nach Bedarf. „Man muss Einzelhandel allerdings auch können“, betont Olaf Prüß, dass ein Betreiber das für diese Branche einschlägige Knowhow unbedingt mitbringen sollte. „Der Ort selbst gibt das vom Umsatz und von seinem Bedarf für ein Grundversorgungsangebot aber her“, verweist Prüß auf das von seinem Büro erstellte Ortsentwicklungskonzept.

Von der Gemeinde gebe es jedenfalls jede mögliche Unterstützung, verspricht Bürgermeister Bolten. Er ruft Interessierte jetzt im Namen der Kommune und aller Einwohner auf, sich um eine Betreiberschaft zu bewerben. Gemeinsam mit einem Nachfolger, so das Angebot, will die Gemeinde dann das zukünftige Laden-, Bau- und Betriebskonzept erarbeiten.