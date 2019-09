Nabu Wilster : Nachfolge für Nabu-Kids gefunden

Dagmar Jacobsen löst Christa Kock ab und leitet ab November die Nabu-Kindergruppe in Wilster.

von Ilke Rosenburg

23. September 2019, 16:50 Uhr

Wilster | Große Erleichterung und Freude herrscht beim Nabu-Nachwuchs in Wilster. Der Kindergruppe drohte das Aus, weil in den Vereinsreihen keine Nachfolge für die langjährige Leiterin Christa Kock und ihre Mitstreiterin Renate Nitsche zu finden war. Kinder, Leiterinnen und Eltern wandten sich daraufhin gemeinschaftlich an die Öffentlichkeit – mit Erfolg. Dagmar Jacobsen aus Brunsbüttel las den Artikel in unserer Zeitung und meldete sich umgehend bei Christa Kock. Und für ein erstes Kennenlernen besuchte die 59-Jährige nun den Nabu-Nachwuchs in der Vereinshütte auf dem Kleingartengelände.

Der Sympathiefunke sprang gleich über.

ZITAT Ab nächstes Jahr werde ich mit euch arbeiten, wenn ihr Lust habt. Dagmar Jacobsen, Neue Leiterin der Nabu-Kindergruppe

Und genauso wie die Feststellung von Christa Kock „Ist das nicht stark, dass Dagmar kommt und mich ablöst?“ antworteten die Jungen und Mädchen mit einem „Ja“, begeistert darüber dass ihr Hilferuf wahrgenommen wurde. Beim gemeinsamen Gang durch die Kleingartenanlage zum Biotopbereich und in den Schmetterlingsgarten gab es schon vielfältig Austausch über Fauna und Flora.

FETT Beruf: Erzieherin, Qualifikation: Naturführerin

Dagmar Jacobsen ist von Beruf Erzieherin, machte eine Zusatzqualifikation zur Heilpädagogin. Seit kurzem ist sie zudem zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin. „Zwar für Dithmarschen und Eiderstedt, aber Natur ist ja schließlich überall“, meinte sie lächelnd. Auch waldpädagogische Erfahrung hat die Brunsbüttelerin gesammelt. Ein insgesamt großes Interessengebiet, für das sie sich interessiert. „Ich habe sehr große Freude daran“, schwärmt sie. „Meistens machen die Kinder uns ja auf die Phänomene der Natur aufmerksam“, sagt sie. „Und ich finde es toll wenn wir das gemeinsam entdecken können.“

FETT Treffen von Donnerstag auf Mittwoch verlegt

Darum entschied sie sich auch gleich als sie den Artikel über die Kindergruppe las, anzurufen und sich zu verabreden. Sie freut sich auf den Einstieg und möchte die Gruppe gern weiterentwickeln. Unter ihrer Leitung werden die Gruppennachmittage aber von Donnerstag auf Mittwoch verlegt. Der Vorstand des Nabu Wilstermarsch hat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, das Treffen der Kindergruppe schon ab dem 6. November mittwochs anzubieten. „So können die Kinder sich unter der langjährigen Leitung von Christa Kock und mir an den neuen Turnus gewöhnen, und es findet ein guter Übergang statt“, so Dagmar Jacobsen. Die Zeit bleibt gleich: von 15.30 bis 17 Uhr.

ZITAT Als Verstärkung können wir uns auch eine Jugendliche oder einen Jugendlichen vorstellen. Christa Kock, Nabu-Vorstand

Weitere Unterstützung an der Gruppenspitze müsste mindestens 16 Jahre alt sein und bereit, die Juleica (Jugendleiter-Card) zu erwerben. Die Ortsgruppe Wilster würde die Kosten von 100 Euro auch finanzieren. Eine entsprechende Ausbildung würde am 15. November beim Kreisjugendring in Itzehoe starten.





>Kontakt: Nabu Wilstermarsch, Christa Kock, 04823/565, E-Mail: nabu.wilstermarsch@gmx.de

>Mehr zur Ortsgruppe: www.nabu-wilstermarsch.org