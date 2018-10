Schulprojekt zur Nachhaltigkeit : Nachdenken über das eigene Verhalten

Es sind oft die kleinen Dinge im Alltag, mit denen jeder Energie sparen kann – das lernten auch Schüler beim Projekt „Jugend gestaltet nachhaltige Zukunft“.

von Ilke Rosenburg

23. Oktober 2018, 17:09 Uhr

„Jugend gestaltet nachhaltige Zukunft“ – unter diesem Motto steht eine Projektwoche am Regionalen Berufsbildungszentrum Steinburg (RBZ). Daran beteiligt sind eine Schulklasse des beruflichen Gymnasiums (GG118) und eine Klasse der Berufsfachschule für technische Assistenten für Energietechnik (BFTA18). Die zirka 50 Schüler werden dieser Tage Wege für eine nachhaltige Mobilität in der Region und für eine nachhaltige Gestaltung des eigenen Schulzentrums entwickeln. Dabei sollen sie insbesondere auch das eigene Alltagsverhalten kritisch hinterfragen und verändern – durch „vernetztes Denken“. Die Schüler erarbeiten Konzepte für eine nachhaltigere Zukunft und werden diese im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung am Freitag, 26. Oktober, von 11.30 bis 13 Uhr im Raum H0.01-H0.03 am RBZ, Juliengardeweg 9, vorstellen.

Bei „Jugend gestaltet nachhaltige Zukunft handelt es sich um ein landesweites Kooperationsprojekt des Instituts für Vernetztes Denken (IfVD) Bredeneek und der 16 beteiligten Aktivregionen in Schleswig-Holstein. Fast 50 Schulen nehmen teil, drei aus dem Bereich der AktivRegion Steinburg: Neben dem Regionalen Berufsbildungszentrum auch die Gemeinschaftsschule in Wilster sowie die Jacob-Struve-Schule in Horst. Das insgesamt drei-jährige Projekt zielt auf die Förderung der Jugendbeteiligung in Schleswig-Holstein ab. Landesweit werden zirka 2400 Schüler jeweils konkrete Herausforderungen aus der eigenen Region kritisch reflektieren und anschließend öffentlich Lösungsvorschläge präsentieren. Neben den Aktiv-Regionen, der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz SH (EKSH) und dem Institut für Vernetztes Denken Bredeneek fördert die Europäische Union (Landesprogramm ländlicher Raum) das Projekt.



Tipps fürs Stromsparen im Alltag





Umfassend setzen sich in dieser Woche die RBZ-Schüler mit der Thematik in all ihren Facetten auseinander. Um das nötige Rüstzeug aufzunehmen, besuchten sie zum Auftakt das Energiesparmobil des Schleswig-Holstein Energieeffizienz-Zentrums (SHEff-Z). Das hatte auf dem Parkplatz am RBZ Halt gemacht. Ausstellungsleiterin Swea Ewers sowie die Projektbetreuer Norbert Christiansen und Joachim Knofius touren mit dem mit modernster Technik ausgestatteten Truck durch Schleswig-Holstein. Geben so Schülern, aber auch interessierten Bürgern, die Möglichkeit, sich ganz praktisch Tipps fürs Stromsparen im Alltag, Dämmen, Heizen oder SmartHome zu holen.

Die Schüler kämen mit unterschiedlichen Interessen in die Ausstellung, so Christiansen. Das Team im Energiesparmobil bemühe sich, dass jeder wichtige Informationen aus der Ausstellung mitnimmt. Und spätestens wenn er den Jugendlichen erkläre, wie der Watt-Verbrauch allein dadurch gesenkt werden könne, wenn das Ladegerät, sobald es seine Aufgabe erfüllt hat, vom Stromnetz nimmt, habe er deren Aufmerksamkeit geweckt. „Im Jahr sind das 7,35 Euro für ein Ladegerät.“ Und da in den Familien meist weitaus mehr als nur ein Ladegerät in Betrieb sei, summiere sich die Zahl. Zwar ein kleiner, aber effizienter Ausschnitt aus dem Energiesparprogramm. Die Schüler, die die Ausstellung gruppenweise besuchten, erhielten Fragebögen zu den Themenbereichen, die sie anschließend im Unterricht für das Projekt nachbereiteten.



>Projekt-Infos: www.jugend-gestaltet-nachhaltige-Zukunft.de