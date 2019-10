Hund vorübergehend im Tierheim : Nach tödlichem Angriff in Itzehoe: Peta fordert Hundeführerschein

Die Tierrechtsorganisation Peta will gesetzliche Änderungen in Schleswig-Holstein erwirken.

von Delf Gravert

01. Oktober 2019, 16:53 Uhr

Itzehoe | Nach dem tödlichen Angriff eines Hundes auf einen kleineren Artgenossen in der Lindenstraße am späten Sonntagabend fordert die Tierrechtsorganisation Peta gesetzliche Änderungen in Schleswig-Holstein.

„Dass sich der Hund von der Leine losreißen konnte, war fahrlässig und verantwortungslos. Es kostete seinen Artgenossen das Leben“, so Jana Hoger, Fachreferentin bei Peta in einer Presseerklärung. „Jeder Hund, der falsch gehalten oder behandelt wird, kann zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden – unabhängig davon, ob er einer ‚Rasse‘ angehört oder ein Mix ist.“ Peta fordert deshalb die Einführung eines Sachkundenachweises für Hundehalter. Den sogenannte Hundeführerschein gibt es in einigen Bundesländern bereits. „Ein solcher Nachweis kann sicherstellen, dass Hundehalter sachkundig mit dem Tier umgehen und die Signale des Vierbeiners richtig deuten“, so Hoger. „Eine funktionierende Kommunikation zwischen Hund und Halter ist unerlässlich, um Beißvorfälle zu verhindern.“

Was mit dem aggressiven Hund passiert, ist derzeit noch unklar: Laut Leiterin Claudia Danckers ist der American Staffordshire Terrier vorläufig im Tierheim Itzehoe untergebracht. Er wurde vom Amt Kellinghusen als Ordnungsbehörde des Wohnorts des Halters sichergestellt. Ob der Eigentümer den Vierbeiner zurückbekommt, wird aktuell geprüft.

Rechtlich ist laut Claudia Danckers sowohl eine Rückgabe an den Halter unter Auflagen als auch eine dauerhafte Entziehung des Tieres möglich. Entscheidend ist, wie das Amt das Gefahrenpotential des Hundes eingeschätzt.