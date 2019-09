Blutspenden in Brokdorf : Nach Tiefpunkt wieder gut besuchte Blutspendeaktion

62 Männer und Frauen kommen zum Aderlass.

Avatar_shz von shz.de

26. September 2019, 16:42 Uhr

Brokdorf | Die Brokdorfer Joachim und Anke Rahna, Hauke und Andrea Reimers, Heiko Nielsen und Dörte Meyer gehören seit mehreren Jahren zu den treuen Blutspendern nicht nur in Brokdorf, sondern auch in St. Margarethen. Darum waren sie auch jetzt wieder zur Stelle, um sich bei der Blutspendeaktion des DRK in der Sporthalle dem regelmäßigen Aderlass zu stellen.

DRK-Vorsitzender Karl-Heinz Langbehn freute sich über die gute Beteiligung von insgesamt 62 Spendern, darunter drei Erstspender. Bei der Aktion im Frühjahr hatte es mit nur 35 Spendern einen Tiefpunkt gegeben.

Für alle Spender gab es zur Belohnung eine Tafel Schokolade und für die Erstspender den obligatorischen Piccolo. „Unser ‚Streichquartett‘ sorgt wie gewohnt für einen leckeren Imbiss“, sagte Langbehn. Die Vorstandsmitglieder und Bezirksdamen schmierten belegte Brote und brühten ständig frischen Kaffee auf. Zur nächsten Blutspendeaktion ruft der Ortsverein am Dienstag, 17. Dezember, von 16 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle auf. Einen Tag später sind die Brokdorfer zur Senioren-Weihnachtsfeier des DRK-Ortsvereins eingeladen. Die findet ab 14 Uhr im Gasthaus Sell statt.