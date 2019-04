DRK Hohenlockstedt : Nach fünf Jahren wieder Blutspende

Nach fünf Jahren Pause gibt es am 30. April wieder einen Blutspendetermin in Hohenlockstedt.

von shz.de

14. April 2019, 14:13 Uhr

Hohenlockstedt | Die letzte DRK-Blutspendeaktion in der Hohenlockstedter Wilhelm-Käber-Schule hatte im März 2014 stattgefunden. Nach fünf Jahren Pause übernimmt der DRK-Ortsverein jetzt wieder die Initiative und organisiert Dienstag, 30. April, den ersten von zwei Blutspendeterminen dieses Jahres in Hohenlockstedt. Der zweite Termin ist für den 28. Oktober geplant.

Mit den bereits bekannten Räumen in der Schule gäbe es ideale Voraussetzungen für die Blutspendeaktionen, sagt der Vorsitzende Hans-Werner Janßen. Die Schulleitung, sowie Bürgermeister Wolfgang Wein und die Gemeinde hätten das Engagement des DRK zur Wiedereinführung der Blutspendetermine von Anfang an unterstützt.

Auch auf die Mithilfe eines ehrenamtlichen Helferteams aus den Reihen seines Vereins kann Janßen sich verlassen: Eine zehnköpfige Gruppe um Leiterin Carola Ralfs wurde im Vorwege in Schulungen auf seine Einsätze vorbereitet und wird sich an den Blutspendenachmittagen um die Bewirtung und Betreuung aller Spender kümmern. Darüber hinaus wurde bereits frühzeitig mit Plakaten und Flyern in ortsansässigen Unternehmen und Geschäften für die Blutspendeaktion geworben.

Michael Lozek, beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost zuständig für die Organisation der Spendetermine im Kreis Steinburg, lobt das intensive Engagement des DRK: „Vor dem Hintergrund allgemein rückläufiger Blutspenderzahlen freuen wir uns, dass wir in diesem Jahr wieder mit zwei Spendeterminen zurück nach Hohenlockstedt kommen. Jede Blutspende zählt, um die Versorgung von Patienten im Norden jederzeit gewährleisten zu können.“