„Casablanca Cut“ : Nach Feuer im Heider Barber-Shop: Verdacht auf Brandstiftung erhärtet sich

Die Kripo in Heide hat die Spurenermittlung im durch ein Feuer zerstörten „Casablanca Cut“ noch nicht abgeschlossen und sucht weitere Zeugen.

11. August 2020, 17:00 Uhr

Heide | Warum brannte der Barber-Shop Casablanca Cut? Nach ihren bisherigen Ermittlungen geht die Kriminalpolizei Heide dem Verdacht nach, dass es sich um Brandstiftung handelt. „Es deutet vieles darauf hin“, sagt Kripo-Chef Erik Ewig auf Nachfrage. Mit einem Zeugen-Aufruf hoffen die Ermittler, Licht ins Dunkel zu bekommen. Gesucht werden auch Personen, die Einsatzkräften der Feuerwehr den Weg zum Brandort in der Friedrichstraße versperrt haben sollen.

Genau eine Woche ist es her, dass der Friseursalon spätabends in Flammen aufging (wir berichteten). Die von Passanten wahr genommenen größeren Explosionen habe es nicht gegeben, so Ewig: „Dann wäre das Gebäude schwerer beschädigt gewesen, das ist aber nicht der Fall.“

Das Casablanca Cut war im Herbst 2018 an der Friedrichstraße eröffnet worden. Nach Informationen unserer Zeitung war ein Streit der beiden arabischstämmigen Inhaber vorausgegangen. Sie sollen zuvor einen Barbershop im Bereich der Hamburger Straße geführt haben. Daraufhin erfolgte die geschäftliche Trennung der Männer. Ob es eine weitere Eskalation gegeben hatte, lässt die Kripo offen.

„Wir konzentrieren uns im Moment auf die Spurensicherung am Tatort und die gestaltet sich schwierig genug“, sagt Ewig. Es sei eine mühsame Arbeit, die noch Tage dauern könne. „Im vorliegenden Fall brannte es an verschiedenen Stellen im Laden gleichzeitig.“ Nach den bisherigen Untersuchungen sei ein technischer Defekt als Ursache „eher unwahrscheinlich“, so Erik Ewig.

Der Kriminalbeamte geht davon aus, dass die Brandstelle in den nächsten Tagen zum Zweck der Sanierung freigegeben werden kann. Dann beginnt auch die Arbeit der Kriminaltechniker auf der Heider Dienststelle, einen Teil der Auswertungen übernehmen Forensiker der Polizei in Itzehoe sowie des Landeskriminalamtes Kiel. Zeugen, die im Bereich des Barbershops Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0481 / 940 zu melden.

Außerdem sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu Personen und Fahrzeugen machen können, die die Löscharbeiten behindert haben sollen: ein Mann, der sich am Wulf-Isebrand-Platz einem Löschfahrzeug in den Weg gestellt hatte, sowie die Fahrer eines weißen Kleinbusses und eines größeren Transporters, die ein Feuerwehrfahrzeug im Bereich einer rückwärtigen Zufahrt zum Brandobjekt blockiert hatten.