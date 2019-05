La-Couronne-Platz Itzehoe : Nach Bürgerbeteiligung beginnt Suche nach Kompromiss

Das Beteiligungsverfahren für die Neugestaltung des Platz vor dem Holstein-Center ist abgeschlossen.

von Delf Gravert

31. Mai 2019, 15:34 Uhr

Itzehoe | Mehr Sitzgelegenheiten und ein gastronomisches Angebot – das wünschen sich viele Bürger für den La-Couronne-Platz. Die Stadt will den Platz vor dem Holstein-Center im Rahmen der Innenstadtsanierung neu gestalten und hatte die Bürger um ihre Meinung gebeten. Im Internet und in einem sogenannten Ideenzelt vor Ort konnten die Menschen sich im April einbringen. Nun hat die Stadtverwaltung die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung veröffentlicht.

Insgesamt haben 255 Personen bei der Befragung zur Zukunft des Platzes mitgemacht, sagt Stadtsprecher Björn Dethlefs. 64 machten im Ideenzelt Vorschläge, 173 nahmen an der Online-Umfrage teil. 18 äußerten sich auf anderen Wegen – zum Beispiel per E-Mail, so Dethlefs.

Die Befragten konnten ihre Vorstellungen und Ideen für eine Neugestaltung des Platzes einbringen. Eine Mehrheit sprach sich dabei für mehr Sitzgelegenheiten aus (60 Prozent). Knapp 45 Prozent wünschen sich wieder ein gastronomisches Angebot auf dem La-Couronne-Platz. Knapp 38 Prozent sprachen sich für mehr Grün aus. Auch Spielgeräte oder einen Brunnen beziehungsweise ein Wasserspiel würden offenbar nicht wenige Teilnehmer der nicht repräsentativen Umfrage begrüßen.

Neben diesen vielfach gemachten Vorschlägen gab es auch eine Reihe von weiteren Ideen – von einer Bühne für Kleinkunst bis zum Fahrradverleih. Viele dieser Ideen sollen nun in die Entwurfsplanung einfließen. „Es wird dabei Kompromisse geben müssen, damit sich möglichst viele der Wünsche in dem neu gestalteten Platz widerspiegeln“, sagt Andrea Stegmann, Leiterin der Tiefbauabteilung im Rathaus.

Der Zeitplan für die Umsetzung sieht vor, dass ein fertiger Entwurf für die Neugestaltung im Sommer im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt wird, sagt Dethlefs. Sobald der Entwurf im Ausschuss beschlossen ist, kann die Stadt den Antrag auf Städtebaufördermittel stellen. „Voraussichtlich im Sommer 2020 wird es dann mit dem Umbau des La-Couronne-Platzes losgehen.“