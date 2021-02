Einsatz in Itzehoe : Mutmaßlicher Serieneinbrecher sitzt jetzt in Untersuchungshaft

Dem Itzehoer werden diverse Taten im Stadtgebiet vorgeworfen.

Itzehoe | Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet werden ihm vorgeworfen – jetzt sitzt ein 42-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Itzehoer am Freitag (12. Februar) in seiner Wohnung festgenommen. Der Haftgrund lautet Wiederholun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.