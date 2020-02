Mutmaßlicher Fahrraddieb erwischt

Avatar_shz von nr

04. Februar 2020, 13:32 Uhr

Itzehoe | Einen mutmaßlichen Fahrraddieb hat die Polizei in der Nacht zu gestern erwischt. Gegen 0.30 Uhr fuhr eine Streife durch die Kampstraße. Kaum war sie weg, kam ein Hinweis, dass sich dort ein Mann vor dem Streifenwagen versteckt hatte. Zurück in der Kampstraße trafen die Polizisten auf einen 23-Jährigen – und der war „überaus nervös“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Der Grund: Er habe Werkzeuge und Fahrräder dabei gehabt, von denen zumindest eines aus einem Diebstahl stammte. Bei ihm zu Hause entdeckten die Beamten zwei weitere Räder, vermutlich ebenfalls gestohlen. Insgesamt wurden vier Fahrräder, darunter zwei Pedelecs, sichergestellt, zudem Werkzeuge und andere Kleinteile. Die Ermittlungen wegen des Diebstahlsverdachts dauern an.