Oldendorfer in Amerika : Musikzug begeistert in New York

Im Rahmen einer Konzertreise spielte der Oldendorfer Musikzug bei einer Parade in New York.

von Ilke Rosenburg

25. September 2018, 15:43 Uhr

Eine aufregende Konzertreise durch die USA liegt hinter dem Musikzug Oldendorf. 48 Musiker und Begleiter machten sich auf den Weg. Nach einer mehrtägigen Rundtour wurde dann die Teilnahme an der Steubenparade in New York zum glanzvollen Höhepunkt. Zunächst war am Startpunkt (Foto) Geduld gefordert. Und dann begann auch für den Musikzug Oldendorf die Parade vorbei an vielen Besuchern über den roten Teppich auf der Fifth Avenue. Nachmittags waren die Musiker zum Konzert in einer Schule eingeladen. Und am nächsten Tag ging es nach Queens zum Ompha Fest, einem Oktoberfest der dortigen plattdeutschen Gemeinde. Die Besucher waren so begeistert, dass sie die Oldendorfer einluden, wiederzukommen.>

